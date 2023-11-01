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Intel Core i7-14700HX получит 20 ядер и тактовую частоту до 5,4 ГГц
Такая информация стала доступна благодаря появлению данного процессора в базе Geekbench

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 Мобильный процессор Core i7-14700HX имеет 20 ядер и 28 потоков, что повторяет конфигурацию настольного Core i7-14700K. Эта конфигурация ядра не является уникальной для мобильной платформы Intel, но она представляет собой улучшение по сравнению с Core i7-13700HX предыдущего поколения.

 Intel уже представила процессор Core i7-14700K для настольных ПК, который имеет ту же конфигурацию дизайна с 8 производительными ядрами и 12 энергоэффективными ядрами. Эта модель работает на максимальной тактовой частоте 5,6 ГГц. Ранее такая конфигурация ядра была ограничена процессором Core i7-13850HX, который не получил широкой популярности среди производителей ноутбуков. Этот дизайн теперь внедряется в настольные и высокопроизводительные системы на базе процессоров серии Core 14-го поколения.

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 Запись на Geekbench дает представление о производительности будущего процессора Core i7-14700HX, указывая максимальную тактовую частоту 5287 МГц. Однако подробные данные JSON этого конкретного теста показывают, что тактовая частота достигла еще более высокого уровня в 5462 МГц, что технически попадает в диапазон 5,4–5,5 ГГц. Это почти так же высоко, как у флагманской модели последнего поколения с турбо-частотой 5,6 ГГц.

 Новый процессор явно превосходит модель предыдущего поколения Core i7-13700HX в многоядерном режиме на 18,7% за счет увеличения количества ядер. Одноядерная производительность также показывает улучшение как минимум на 12%. Стоит отметить, что официальный рейтинг процессоров Geekbench не включает показатели производительности многих высокопроизводительных мобильных чипов, но в рейтинге Notebookcheck есть полные данные.

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 Что касается планов выпуска, то от Intel официального подтверждения даты запуска серии Core-HX 14-го поколения не было. Однако компания запланировала мероприятие, посвящённое серии мобильных процессоров Meteor Lake (Core Ultra), на 14 декабря. Вполне возможно, что рассматриваемая серия процессоров будет представлена во время этого мероприятия. С технической точки зрения не должно быть никаких препятствий, мешающих Intel выпустить их раньше.

#intel #процессоры #процессоры intel #meteor lake #core i7-13700hx #core i7-14700hx
Источник: videocardz.com
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