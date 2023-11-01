Спрос на новые флагманы компании превышает таковой в шесть раз по сравнению с серией Xiaomi 13

Похоже, что Xiaomi ждет очередной успех после выпуска смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. По крайней мере, в Китае потребители, похоже, в восторге от телефонов, поскольку быстро раскупили их. Об этом сообщает сама Xiaomi на своей странице в Weibo. Согласно сообщению компании, за 5 минут после начала продаж было реализовано в шесть раз больше новых флагманских смартфонов на чипсете Snapdragon 8 Gen 3, чем год назад с Xiaomi 13. Ажиотаж был настолько велик, что некоторые серверы даже вышли из строя.

реклама

Позже Xiaomi сообщила о финансовых результатах продаж. Суммарно все торговые точки, в которых продавались смартфоны только в первый день их доступности реализовали устройств на 10 миллиардов юаней, что эквивалентно более 1,3 миллиарда долларов. Некоторые пользователи в сети жалуются, что топовую модель в титановом корпусе сейчас очень трудно достать, а в магазинах Xiaomi выстраиваются огромные очереди.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Те, кто хочет получить свой Xiaomi 14 или Xiaomi 14 Pro прямо сейчас и не желает ждать глобального запуска, могут это сделать. В настоящее время все модели Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro доступны через TradingShenzhen, включая топовую версию в сером титановом корпусе, которую можно увидеть на изображении выше. Однако перед заказом следует помнить о технических ограничениях китайских версий.