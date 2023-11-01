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Call of Duty: Modern Warfare III требуется 213 ГБ на ПК с текстурами высогого разрешения
Однако игроки, которым не нужно максимальное качество изображения, могут обойтись более щадящим объемом загрузочного файла и конечного объема, занимаемого установленной игрой

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 Игры серии Call of Duty уже не первый раз отличаются высоким требованием к свободному пространству на накопителе для её установки, но новая Call of Duty: Modern Warfare III обещает побить все рекорды, когда она выйдет 10 ноября 2023 года. Для полной установки игры потребуется колоссальные 213 ГБ свободного хранилища. Это немалый объем памяти, особенно для пользователей твердотельных накопителей, на которых, похоже, в первую очередь рассчитана игра. Фактически, как системные требования на странице Steam, так и собственные системные требования Activision настоятельно рекомендуют использовать именно SSD.

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 213 ГБ — это значительный объем даже для диска емкостью 2 ТБ, не говоря уже о более распространенных моделях емкостью 1 ТБ. К счастью, цены на твердотельные накопители сейчас вполне доступны, а модели емкостью 2 ТБ стоят уже менее 100 долларов, но требования к хранилищу современных игр кажутся слишком большими.

 Технически файлы игры сами по себе должны составлять всего 149 ГБ, и это значение можно уменьшить до 78 ГБ, если пользователь решит предварительно установить COD HQ и Warzone или уже установил их. Однако на самом деле это минимальный размер файла для установки. Если использовать полный установочный размер 213 ГБ, пользователь также получит в своем хранилище так называемый «Кэш ресурсов Hi-Rez», который займет оставшиеся 64 ГБ из этих 213 ГБ без Warzone.

 Конечно, игроки, которые не сильно требовательны к текстурам высочайшего качества и хотят получить только многопользовательский игровой режим, также могут выбрать простую установку объемом 79 ГБ, что должно быть более терпимым для ограниченного хранилища.

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 Помимо требований к памяти, последняя версия Modern Warfare наверняка заставит процессор и графический ускоритель показать всё, на что они способны, особенно в больших открытых сценах с большим количеством объектов. Игра будет поддерживать технологии масштабирования AMD FSR2 и Nvidia DLSS3, чтобы минимизировать проблемы с производительностью графического процессора.

#игры #call of duty: modern warfare 3 #call of duty modern warfare iii #call of dtuy
Источник: tomshardware.com
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