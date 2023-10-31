Серия включает три модели с разным количеством ядер ЦП и GPU

Сегодня компания Apple официально представила серию процессоров M3 во время специального мероприятия Scary Fast. Тройка передовых 3-нм процессоров, включающая M3, M3 Pro и M3 Max, призвана заменить текущую линейку чипов M2, обещая при этом значительные улучшения как в производительности, так и в эффективности.

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Базовый чип M3 оснащен 8-ядерным процессором и 10-ядерным графическим процессором, аналогичным M2 по количеству ядер. Более дорогие модели M3 Pro и M3 Max имеют до 12 и 16 ядер ЦП соответственно, а также до 18 ядер графического процессора в M3 Pro и 40 ядер графического процессора в M3 Max. Впервые Apple разграничила свои процессоры Pro и Max по количеству ядер ЦП.

По заявлениям Apple, M3 примерно на 35% быстрее, чем M1, в задачах, связанных с работой процессорных ядер, и на 65% быстрее в задачах, связанных с графическим процессором. По сравнению с M2, прирост более сдержанный: на 20% быстрее для задач как процессора, так и графики.

В свою очередь M3 Pro на 20 % быстрее, чем M1 Pro, в задачах ЦП и на 40 % быстрее в задачах графического процессора. M3 Max на целых 80% быстрее, чем M1 Max, в задачах ЦП и на 50% быстрее в задачах графического процессора. Эти достижения впечатляют, но еще неизвестно, отразятся ли эти цифры из заявления Apple на реальных приложениях.

Графический процессор получил серьезное обновление с использованием новых технологий, таких как аппаратная ускоренная трассировка лучей. Кроме того он также поддерживает затенение сетки и то, что Apple называет «динамическим кэшированием», когда локальная память динамически распределяется аппаратным обеспечением в реальном времени. Это позволяет использовать только определенный объем памяти, необходимый для каждой задачи, что приводит к значительному улучшению использования памяти.

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Движок Neural также работает быстрее в семействе M3, и его производительность увеличивается до 60 %. Кроме того был обновлен аппаратный медиа-движок, который теперь поддерживает декодирование AV1 наряду с аппаратным ускорением для H.264, HEVC, ProRes и ProRes RAW.