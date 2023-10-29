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goldas
Обнаружены первые процессоры AMD Ryzen 8040U для мобильных и настольных ПК
Подробностей о характеристиках грядущих новинок пока нет, известны лишь их названия

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 Как известно, запутанная номенклатура, используемая для мобильных процессоров Ryzen 7000, вызвала множество споров. В процессорах Ryzen 7000 компания AMD объединила несколько архитектур в одну линейку продуктов, включающую Zen2, Zen3+, Zen4 и графические архитектуры RDNA2 и RDNA3.

Похоже, что предстоящая серия Ryzen 8000 сохранит эту практику, о чем свидетельствует недавняя утечка информации.

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 Первые появившиеся APU Ryzen 8000 предназначены для ноутбуков и рассчитаны на TDP 28 Вт. Согласно сообщению о доставке, обнаруженному @harukze5719, в настоящее время в разработке находится как минимум четыре новых процессора AMD Ryzen 8040U (Hawk Point):

  • Ryzen 7 8840U (100-000001325-00);
  • Ryzen 5 8540U (100-000001326-00);
  • Ryzen 5 PRO 8540U (100-000001331-00);
  • Ryzen 3 8440U (100-00000XXX-00).

 Учитывая общепринятые соглашения о наименовании процессоров AMD для ноутбуков, подтверждено, что все эти чипы будут использовать архитектуру Zen4. Существует большая вероятность того, что они являются частью серии Hawk Point, которая, как ожидается, станет пересмотренной архитектурой Phoenix.

Тем не менее, еще официально не подтверждено, является ли название единственным изменением для этой серии. Кроме того, это подтверждает, что в новой серии будет использоваться сокет FP7 или FP7 Revision 2, которые уже используются в архитектуре Phoenix.

 Интересно, что для серии Ryzen 7000G также имеется отгрузочный манифест. Как указывает источник, серия процессоров AMD Ryzen 7000G Phoenix для настольных ПК, но в корпусе AM5, может, по крайней мере на данный момент использовать только кристалл Phoenix2, являющийся уменьшенной версией оригинального Phoenix с меньшим количеством ядер.

 Вместо 8 ядер ЦП Zen4 и 12 вычислительных блоков RDNA3 меньший кристалл предлагает только 6 ядер Zen4(c) и до 4 CU. На данный момент неясно, есть ли у AMD план по выводу на рынок более мощных APU. Серия AMD Raphael для настольных ПК также оснащена графикой RDNA, но она относится к старому поколению и ограничена только 2 CU.

AMD Ryzen 7000G:

  • Ryzen 5 PRO 7500G (100-000001183-00).
  • Ryzen 5 7500G (100-00000931-00).
  • Ryzen 3 7300G (100-000001187-00).
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 Тот факт, что обе серии появились в отчетах об отгрузках, означает, что их запуск неизбежен, скорее всего, в начале следующего года, что соответствует практике AMD по обновлению своих мобильных процессоров в этот период.

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Источник: videocardz.com
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