Стоимость видеокарты очень неоднозначна, учитывая стоимость RX 7800 XT, которая всего на 10% медленнее, но на целых 30% дешевле RX 7900 GRE

Как известно видеокарта Radeon RX 7900 GRE является урезанной моделью на базе графического процессора Navi 31 для потребителей, которым не нужна вся мощь Radeon RX 7900 XTX или Radeon RX 7900 XT.

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Radeon RX 7900 GRE — это по большому счету современная версия Radeon RX 6950 XT на архитектуре RDNA 3. Хотя производительность двух видеокарт сопоставима, Radeon RX 7900 GRE продемонстрировала свою большую энергоэффективность, так что это одна из особенностей видеокарты, в дополнение к функциям, которые может предложить архитектура RDNA 3.

Radeon RX 7900 GRE официально является эксклюзивом для Китая и OEM-производителей. Это означает, что её можно получить в готовой игровой системе. Тем не менее Radeon RX 7900 GRE нашла свое применение как отдельный продукт, по крайней мере, в Европе. Рекомендуемая розничная цена Radeon RX 7900 GRE составляет 649 долларов, но нужно учитывать налог на добавленную стоимость (НДС) в каждой стране.

Как сообщает портал VideoCardz, испанский ритейлер PcComponentes выставил на продажу модель Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 GRE Gaming OC за 761,56 доллара. Видеокарта на 19% дешевле, чем Radeon RX 7900 XT, и на 24% дороже, чем Radeon RX 7800 XT. Radeon RX 7900 GRE также доступна в Румынии. PC Garage продает ту же самую Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 GRE Gaming OC за 787,4 доллара.

Игровые системы на базе Radeon RX 7900 GRE также появляются в США. Best Buy в настоящее время продает предварительно собранную систему CyberPowerPC с Ryzen 9 7900X, 16 ГБ памяти, твердотельным накопителем емкостью 2 ТБ и Radeon RX 7900 GRE за 1650 долларов. Возможно, в какой-то момент в продаже появятся и отдельные Radeon RX 7900 GRE у сторонних продавцов на популярных платформах, таких как Newegg или Amazon.

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Цена самой дешевой Radeon RX 7900 XT начинается от 750 долларов, поэтому для Radeon RX 7900 GRE может найтись местечко, если она сохранит рекомендуемую розничную цену в 649 долларов. Единственная проблема - это то, что Radeon RX 7800 XT продается за 499 долларов. Radeon RX 7900 GRE до 10% быстрее, чем Radeon RX 7800 XT, в зависимости от разрешения, но стоит на 30% дороже.