Однако характеристики и название карт RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super могут быть не совсем логичными

Грядущие новые видеокарты серии GeForce RTX 40 получат название Super. @Kopite7kimi, известный инсайдер, который всегда публикует точную информацию о будущих видеокартах Nvidia, сообщил возможные характеристики платы Nvidia GeForce RTX 4080 Super, а также других видеокарт линейки Super. Как выяснилось, Nvidia готовит серию GeForce RTX 40 Super как минимум с тремя моделями.

Предположим, что появившаяся информация верна, и она должна иметь высокую точность, поскольку, по словам источника, до официального запуска линейки Nvidia GeForce RTX 40 Super осталось несколько недель. В этом случае GeForce RTX 4080 Super действительно будет использовать графический процессор AD103 в полной конфигурации со всеми 10240 включенными ядрами CUDA.

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Кроме того, Nvidia якобы планирует выпуск GeForce RTX 4070 Ti Super и GeForce RTX 4070 Super. GeForce RTX 4070 Ti Super предположительно получит графический процессор Nvidia AD103 с 48 МБ кэш-памяти L2, 16 ГБ локальной памяти GDDR6X и 256-битный интерфейс, что значительно увеличит ее производительность по сравнению с исходной моделью RTX 4070 Ti. Однако @kopite7kimi не верит, что появятся GeForce RTX 4070 Ti Super и GeForce RTX 4070 Super.

Между тем, учитывая колоссальный разрыв в цене и производительности в линейке Nvidia GeForce RTX 40, пополнение семейства вполне разумно. Огромная пропасть между моделями заставляла людей покупать более дорогие варианты, но на данный момент, возможно, имеет смысл заполнить эти пробелы и обратиться к геймерам, которые переходят с видеокарт предыдущего поколения.

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Стоит отметить, что схема наименования предполагаемых новых видеокарт выглядит довольно необычной, что может заставить отнестись к ним с большой долей скептицизма.