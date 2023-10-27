Стоимость видеокарты в Финляндии сейчас составляет 559 евро

Видеокарта Asus RTX 4060 Ti Dual, представленная в виде прототипа в начале октября, со встроенным слотом M.2 для твердотельных накопителей NVMe, уже продается по крайней мере в Финляндии.

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Добавление дополнительного слота M.2 призвано помочь многим владельцам материнских плат имеющих только один разъем M.2, который спрятан под специальным радиатором, и для его замены пользователям необходимо снять кулер графической карты или процессора. Кроме того теперь появился доступ к 4 из 8 неиспользуемых линий PCIe в слоте графической карты RTX 4060 Ti. Таким образом потенциально мы можем увидеть карты с двумя слотами M.2, если такое решение станет популярным в будущем, а Nvidia продолжит ограничивать пропускную способность интерфейса на младших графических картах для настольных ПК.

Asus предоставила систему Q-Latch, которая позволяет легко подключать SSD накопитель к задней части видеокарты без винтов. Сторона SSD с контроллером PCIe соприкасается с задней пластиной радиатора графического процессора, тем самым контролируя температуру SSD. Судя по всему, слот M.2 также может поддерживать твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0.

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В некоторых финских магазинах Asus RTX 4060 Ti DUAL OC с 8 ГБ видеопамяти продается за 559 евро. Однако цены в других регионах могут быть ниже 500 долларов США. Ожидается, что вариант без разгона также будет выпущен позже по немного более низкой цене.