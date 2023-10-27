Использование технологии XeSS позволяет увеличить производительность встроенной графики до 80 процентов

Недавно Intel продемонстрировала свою грядущую серию процессоров Core Ultra 100 под кодовым названием Meteor Lake с упором на игровую производительность. Это знаменует собой значительный шаг для Intel, которая стремится конкурировать с AMD с моделями, имеющими низкое энергопотребление. Процессоры Meteor Lake имеют встроенную графику Xe-LPG на основе архитектуры Alchemist. Эта разработка обещает установить новый стандарт производительности интегрированного графического процессора Intel.

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В ходе демонстрации Intel решила показать игровые возможности Meteor Lake с помощью игры Dying Light 2, поддерживающей технологию XeSS. Собственный механизм масштабирования выполнялся с разрешением 1080p, а демо-версия XeSS работала с разрешением 720p. Примечательно, что технология XeSS на Meteor Lake работала в диапазоне мощности до 30 Вт. Интересно, что вместо отображения частоты кадров (FPS) Intel сосредоточилась на масштабировании FPS, которое показало увеличение в диапазоне от 1,6x до 1,7x, а иногда и 1,8x.

Эта демонстрация представляет собой первый взгляд на технологию Intel XeSS в своей интегрированной графике. Хотя XeSS официально поддерживается на всем совместимом оборудовании, включая iGPU Xe MAX, это первый случай, когда XeSS официально рассматривается для использования с графическим процессором с низким энергопотреблением для игр, что потенциально обеспечивает комфортную производительность в современных играх.

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Ожидается, что графика Xe-LPG в серии процессоров Meteor Lake будет включать до 8 ядер Xe, конфигурация которых очень напоминает конфигурацию дискретного графического процессора Arc A370M. Выпуск серии процессоров Meteor Lake запланирован на 14 декабря.