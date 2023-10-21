Смысла в данной функции явно мало, кроме того карту можно купить только в Китае

Идея использования уровней в видеокарты не является чем-то новым, различные компании уже некоторое время используют эту идею. Тем не менее модель RTX 4060 от ASL кажется одной из наиболее доступных реализаций этой идеи на сегодняшний день, хотя ее практическая полезность остается под вопросом.

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Стоит отметить, что первой картой, оснастившей видеокарту уровнем, стала RTX 4090 от Manli, анонсированная ровно год назад. Эта карта имела массивный дизайн толщиной три с половиной слота и кулером длиной почти 35 см. Обоснование использования уровня было очевидным - карта такого размера почти наверняка провиснет под собственным весом, но в случае ASL его использование не кажется столь большой необходимостью.

Рассматриваемая карта от ASL имеет простой дизайн с системой охлаждения с двумя вентиляторами и выполнена в серебристом цвете. Судя по всему, кожух изготовлен из металла, что может способствовать увеличению веса видеокарты, хотя ASL не предоставила никаких данных, подтверждающих это.

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ASL продает свои видеокарты исключительно на территории Китая, поэтому вероятность найти эту модель на международном рынке весьма низка. Более того в линейке продуктов ASL нет другой карты, которая хоть немного напоминала бы этот дизайн со встроенным уровнем. Важно отметить, что сам уровень не несет никакой практической цели, поскольку он расположен на верхнем кожухе, который обычно не виден пользователям.