Новая видеокарта выполнена в красном цвете и будет продаваться только на территории Китая

После презентации в июне серии RTX 4060 Gaming с черным дизайном, MSI, выпустила ограниченную версию NV Edition ярко-зеленого цвета, созданную в честь партнерства с NVIDIA. И похоже, что эксперименты компании MSI с разноцветной палитрой еще далеко не завершены, так как производитель представил новую версию MLG исключительно для китайских геймеров.

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В основе этого нового дизайна лежит культовый персонаж Дракона от MSI, известный как Лаки, который претерпел трансформацию в Принцессу Дракона. Видеокарта может похвастаться тщательно изготовленной задней панелью с изображением этого персонажа и имеет индивидуальное оформление.

Новая видеокарта MSI GeForce RTX 4060 сохранила те же характеристики, что и существующие модели. Кроме того компания предлагает два варианта этой карты: Gaming и Gaming X, каждый из которых имеет разную заводскую тактовую частоту.

Хотя MSI не указала количество планируемых к выходу единиц этой модели, она будет доступна исключительно в Китае. MSI воздержалась от каких-либо официальных анонсов этой карты за пределами китайских социальных сетей.

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Геймеры, приобретающие новинку, получат комплект, в который входит набор наклеек и подставка из плексигласа с изображением Волшебной Принцессы Дракона. Кроме того в настоящее время MSI проводит розыгрыш в китайских социальных сетях, предлагая возможность выиграть коврики для мыши и небольшие фигурки. Серия MLG официально поступит в продажу 23 октября.