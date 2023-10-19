В линейку входят три модели, включая флагманский Threadripper 7980X с 64 ядрами и 128 потоками

Сегодня компания AMD представила свою очередную серию высокопроизводительных процессоров Ryzen Threadripper, а также их профессиональные версии Threadripper PRO. Новые процессоры для настольных компьютеров имеют много общего со своими аналогами для рабочих станций промышленного уровня, включая новейшую технологию последнего поколения Infinity Fabric со скоростью до 32 Гбит/с и разъем sTR5.

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Также AMD была более осмотрительна со спецификациями PCIe 5.0 для чипов Threadripper, ограничив их 48 линиями вместо 128. Кроме того настольные варианты процессоров Threadripper 7000 поддерживают только 4 канала оперативной памяти, что вдвое меньше, чем у их аналогов линейки PRO.

Тем не менее производитель по-прежнему сравнивает флагманский процессор для настольных компьютеров с Xeon w9-3495X, утверждая, что новый Threadripper 7980X более мощный, чем процессор Intel для рабочих станций, с приростом до 52% в AutoCAD и 69% при использовании Solidworks.

Ryzen Threadripper 7980X имеет конфигурацию с 64 ядрами и 128 потоками высшего класса с тактовой частотой в режиме Boost 5,1 ГГц и 3,2 ГГц в базе. Кроме флагмана будут выпущены также процессоры Threadripper 7970X с частотами 5,3/4,0 ГГц с конфигурацией ядер/потоков 32/64 соответственно и начальный Threadripper 7960X c 24 ядрами, 48 потоками и частотой 5,3/4,2 ГГц.

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Две младшие модели Threadripper 7000X имеют кэш-память L3 объемом 128 МБ, что вдвое меньше, чем у флагмана. Тем не менее все три модели имеют возможности для разгона, не говоря уже о TDP в 350 Вт. Что касается цены, то данная информация станет доступной 21 ноября.