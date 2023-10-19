Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000X
В линейку входят три модели, включая флагманский Threadripper 7980X с 64 ядрами и 128 потоками

реклама

 Сегодня компания AMD представила свою очередную серию высокопроизводительных процессоров Ryzen Threadripper, а также их профессиональные версии Threadripper PRO. Новые процессоры для настольных компьютеров имеют много общего со своими аналогами для рабочих станций промышленного уровня, включая новейшую технологию последнего поколения Infinity Fabric со скоростью до 32 Гбит/с и разъем sTR5.

реклама

 Также AMD была более осмотрительна со спецификациями PCIe 5.0 для чипов Threadripper, ограничив их 48 линиями вместо 128. Кроме того настольные варианты процессоров Threadripper 7000 поддерживают только 4 канала оперативной памяти, что вдвое меньше, чем у их аналогов линейки PRO.

 Тем не менее производитель по-прежнему сравнивает флагманский процессор для настольных компьютеров с Xeon w9-3495X, утверждая, что новый Threadripper 7980X более мощный, чем процессор Intel для рабочих станций, с приростом до 52% в AutoCAD и 69% при использовании Solidworks.

 Ryzen Threadripper 7980X имеет конфигурацию с 64 ядрами и 128 потоками высшего класса с тактовой частотой в режиме Boost 5,1 ГГц и 3,2 ГГц в базе. Кроме флагмана будут выпущены также процессоры Threadripper 7970X с частотами 5,3/4,0 ГГц с конфигурацией ядер/потоков 32/64 соответственно и начальный Threadripper 7960X c 24 ядрами, 48 потоками и частотой 5,3/4,2 ГГц.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Две младшие модели Threadripper 7000X имеют кэш-память L3 объемом 128 МБ, что вдвое меньше, чем у флагмана. Тем не менее все три модели имеют возможности для разгона, не говоря уже о TDP в 350 Вт. Что касается цены, то данная информация станет доступной 21 ноября.

#amd #процессоры #процессоры amd #threadripper #threadripper 7000 #threadripper 7980x
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
10
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
+
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
+
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
4
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
Ученые научились перерабатывать пластик в графен и водород
1
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
12
Из Северной Кореи доставлены KN-25 и 152 мм снаряды
6
Складной iPad может быть представлен уже в конце 2024 года
+
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
19
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
Xiaomi 14 и 14 Pro выйдут 27 октября и получат Snapdragon 8 Gen 3
+
MSI выпускает новую механическую клавиатуру VIGOR GK41 с красными переключателями
7
Ученые из Кембриджа запустят симуляцию путешествий во времени
2
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+
Российские научные достижения поднимут связь на новый уровень: создан материал для 6G
2
США фактически запретили экспорт почти всех чипов в Китай, включая видеокарту RTX 4090
+
USB-C на Pixel 8 может использоваться в качестве DisplayPort
4
ЗРК «Комар» защитит корабли от надводных дронов
+
В Белом доме обсуждают возможное вмешательство "Хезболлы" в конфликт в секторе Газа
+

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
60
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
16
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
48
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
16
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
29
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
14
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
9

Сейчас обсуждают

Авторитетный Ферзь
20:19
А вот это враки, спроси у Клары Исаковны как на самом деле
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Авторитетный Ферзь
20:19
раскусил я не Шеша, а долпоёп у тебя в зеркале прикинь
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Евграф Поликарпович
20:16
Ты не Шеша, ты далбаеб.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
REY_B_
20:16
"Финансовый капитализм" начал схлопываться, как карточный домик. То там, что-то.. То там... У амерских "элит" реально подгорает! Покупать акции по 10, а продавать, по 20, большого ума ненадо. Сейчас, ...
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
Евграф Поликарпович
20:15
они тебе не нужны, они тебе необходимы, как глоток воздуха, ты без них ни куды
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Авторитетный Ферзь
20:15
Шеша бог хохлов
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Евграф Поликарпович
20:14
то что ты не влез это понятно, и то что ты не Шеша это то же понятно
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Авторитетный Ферзь
20:13
не влез в кадр
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Евграф Поликарпович
20:13
ну и где здесь lian li lancool III ?
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Джон Коннор
20:13
Американцы вообще дебилы. Реально.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем