Ноутбук Alienware m18 станет первым обладателем новой флагманской графической карты Radeon RX 7900M

Высокопроизводительная графическая карта AMD Radeon RX 7900M RDNA 3 официально дебютирует сегодня в ноутбуке Alienware m18. Alienware m18 вышел на рынок как самый мощный 18-дюймовый ноутбук по программе AMD Advantage. Он оснащен новейшими и лучшими технологиями AMD, в том числе самыми быстрыми графическими процессорами AMD Radeon и процессорами AMD Ryzen. Ноутбук может быть оснащен различными процессорами Ryzen 7045HX вплоть до Ryzen 9 7945HX с 16 ядрами и 32 потоками.

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Radeon RX 7900M знаменует собой возвращение AMD в сегмент флагманских мобильных графических процессоров. В Radeon RX 7900M используется GPU Navi 31 на основе высокопроизводительной архитектуры RDNA 3 с технологией MCM, включающей 5-нм GCD и 6-нм MCD.

Графический процессор AMD Radeon RX 7900M имеет в общей сложности 36 WGP или 72 вычислительных блока, которые включают 4608 ядер. Это на 20 % больше ядер, чем у 7800 XT и на 10 % меньше, чем у 7900 GRE. Что касается памяти, то графический ускоритель оснащен четырьмя MCD с 256-битным интерфейсом и объемом памяти 16 ГБ. Это позволит AMD сравниться с лучшими предложениями NVIDIA RTX 40, такими как RTX 4090, максимальный объем память которых также составляет 16 ГБ. Что касается показателей мощности, AMD Radeon RX 7900M будет иметь TGP 160 Вт с возможностью повышения до 200 Вт с помощью технологий SmartShift.

Что касается производительности, AMD сравнивает Radeon RX 7900M с NVIDIA GeForce RTX 4080 в играх в режиме 1440p. RX 7900M в среднем работает примерно на 7% быстрее, чем мобильная RTX 4080, а также оснащен на 33% большей видеопамятью.

Что касается самого ноутбука, то его характеристики включают поддержку до 64 ГБ памяти DDR5-4800, твердотельные накопители NVMe M.2 емкостью до 8,5 ТБ, адаптер питания мощностью 330 Вт, обеспечивающий питание 6-элементного аккумулятора емкостью 97 Втч. Также покупатели смогут выбирать между дисплеем QHD+ с частотой 165 Гц и дисплеем FHD+ с частотой 480 Гц и диагональю 18 дюймов.

Ноутбук имеет поддержку беспроводных интерфейсов WIFI 6E, Bluetooth 5.3, порт Ethernet LAN, два порта USB 3.2 Gen 1 (Type-A + Type-C), два порта USB 4 Gen 2 Type-C мощностью 15 Вт, один порт USB 3.2 Gen1 Type-A, один порт Mini-DP и слот для SD-карты. Ноутбук также оснащен RGB-подсветкой AlienFX на клавиатуре и кнопке питания.

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Что касается стоимости, то Alienware m18 должен поступить в розницу по цене от 2799,99 долларов.