Об этом говорит пресс релиз процессоров Threadripper, в котором была упомянута данная модель

В своем недавнем объявлении о серии Threadripper 7000 компания AMD осторожно намекнула на будущий графический процессор для рабочих станций. Линейка профессиональных видеокарт, специально разработанная для высокопроизводительных систем, теперь включает четыре модели. Однако выпуск Radeon PRO W7700 призван закрыть заметный разрыв в характеристиках.

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Было подтверждено, что Radeon PRO W7700 будет иметь 16 ГБ памяти, как указано в пресс-релизе рабочей станции Dell Precision 7875. AMD, хотя и признала предстоящее обновление серии, не раскрыла все характеристики. Примечательно, что PRO W7700 будет иметь более холодный теплопакет по сравнению с W7800, но сохранит дизайн системы охлаждения.

Почти наверняка на карте будет установлен графический процессор Navi 32, дебют которого состоялся только в прошлом месяце вместе с ориентированными на игровые приложения видеокартами Radeon RX 7800XT и RX 7700 XT. Хотя точные характеристики потоковых процессоров PRO W7700 остаются нераскрытыми, неудивительно, если они будут оснащены полными характеристиками Navi 32, особенно с учетом того, что W7800 уже использует графический процессор Navi 31.

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AMD не стала раскрывать точную дату запуска этой карты. Однако, поскольку об этом упоминалось в пресс-релизах процессоров Threadripper, весьма вероятно, что PRO W7700 будет представлен вместе с новой серией процессоров HEDT, запланированной на 21 ноября.