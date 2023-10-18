В серию будут входить как модели Threadripper Pro 7000, так и обычные Threadripper 7000, а также выйдут чипсеты WRX90 и TRX50

В сети появились первые рендеры будущих процессоров Threadripper. Речь в данном случае идет о не-PRO версиях, отличающихся новой упаковкой из линейки PRO. Модели, не относящиеся к PRO, будут упакованы в серые и оранжевые коробки, а варианты PRO — в серую и серебристую упаковку.

реклама

Новые рендеры подтверждают информацию о том, что серия Threadripper 7000 будет использовать сокет sTR5 и включать от 8 до 12 чиплетов с архитектурой Zen4.

У AMD есть конкурент со стороны Intel, выпустившей серии Xeon W-2400 и W-3400 Sapphire Rapids. Некоторые из этих чипов специально разработаны для разгона, а это означает, что их целью является обычный потребитель, а не профессионалы, обновляющие свои рабочие станции. У AMD есть все основания выпустить потребительскую серию Threadripper, которая будет конкурировать с предложениями Intel. Теперь AMD собирается выпустить даже 96-ядерную версию, что будет самым большим количеством ядер в линейке процессоров потребительского класса с TDP 350 Вт.

Интересно, что AMD официально подтвердила разработку двух наборов микросхем: WRX90, предназначенного для рабочих станций, и TRX50 для потребительского рынка.

Текущие чипсеты WRX80 и TRX40 были разработаны для поддержки 8-канальной и четырехканальной памяти DDR4 соответственно. Платформа TRX40 имела ограниченную совместимость, поскольку поддерживала только одно поколение процессоров AMD Threadripper. Эта ограниченная совместимость сделала его менее привлекательным из-за его относительно высокой цены.

Остается неясным, будут ли чипсеты WRX90 и TRX50 иметь более гибкий подход к совместимости процессоров, потенциально поддерживая несколько поколений процессоров. Однако подтверждено, что материнские платы с разъемом sTR5 теперь будут поддерживать стандарты DDR5 и PCIe Gen5.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Серия процессоров AMD Threadripper 7000 будет анонсирована завтра, но появятся в продаже чипы не раньше следующего месяца.