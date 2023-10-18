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В сеть попали скриншоты операционной системы HyperOS от Xiaomi
Судя по снимкам экрана новая система вдохнет свежий воздух в программную экосистему Xiaomi

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 Вчера Xiaomi представила HyperOS, эволюцию оболочки MIUI, которую компания анонсировала вместе с серией смартфонов Xiaomi 14. Похоже, что генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь продемонстрировал Xiaomi 14 во время того же анонса HyperOS, который является младшим представителем серии. Хотя Xiaomi не поделилась никакой информацией о HyperOS, кроме ее первоначальной презентации, различные скриншоты уже появились на Weibo.

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 Кажется, что HyperOS содержит самый большой объем визуальных изменений для ОС смартфонов Xiaomi за несколько лет. По мнению известного инсайдера Кацпера Скшипека, специализирующегося на устройствах Xiaomi, HyperOS может стать самым большим обновлением линейки продуктов Xiaomi со времен MIUI 12. Как показывают скриншоты ниже, Xiaomi предоставила больше возможностей настройки экрана блокировки, одновременно изменив внешний вид стандартных приложений.

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 Стоит отметить, что эти изменения присутствуют в HyperOS 23.9.28, сборке для разработчиков, которая, похоже, просочилась в сеть. Как известно, Xiaomi часто включает в китайские версии MIUI больше усовершенствований и инноваций, чем в их глобальные аналоги. Таким образом, изменения, показанные на скриншотах, не обязательно появятся в версии HyperOS на Xiaomi 14 для глобального рынка в начале 2024 года. Большее количество снимков экрана с HyperOS можно посмотреть по данной ссылке.

#смартфоны #xiaomi #miui #смартфоны xiaomi #xiaomi 14 #hyperos
Источник: notebookcheck.net
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