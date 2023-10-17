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Core Ultra 9 185H появился на Geekbench
Грядущий флагман Intel получил 16 ядер с максимальной частотой 5,1 ГГц

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 Сегодня состоялось первое появление процессоров Core Ultra 9 в открытом доступе. Хотя за последние пару недель было много утечек о моделях Core 7 и Core 5, это первый случай появления Core 9 до запланированного запуска 14 декабря.

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 Утечка подтверждает, что модель Core Ultra 9 185H будет оснащена 16 ядрами и 22 потоками, а тактовая частота в турбо режиме достигает 5,1 ГГц. Эти совпадает с более ранними предположениями, сделанными вскоре после того, как Intel объявила о предстоящем  ребрендинге процессоров Core.

 Источник этой утечки можно найти на веб-сайте Geekbench, который недавно стал одним из главных поставщиков новостей, связанных с Intel. К сожалению, платформа, использованная для теста ЦП, не указана. Это позволяет предположить, что тест проводился на ранней оценочной платформе или на готовящемся к выпуску ноутбуке.

 В тесте использовалось старое программное обеспечение Geekbench V5.4. Разработчик больше не сохраняет данные о рейтинге для этой версии. Тем не менее существует множество сайтов с обзорами, которые предоставляют необходимую информацию посредством всестороннего тестирования, а Notebookcheck входит в число известных источников. С одноядерным результатом от 1773 до 1849 баллов и многоядерным от 9787 до 9832 баллов, новинка уступает как высокопроизводительным процессорам AMD, так и Intel.

 Кроме того недавняя утечка представила новую модель под названием Ultra 5 135H, что также ознаменовало ее первое появление. В отличие от 185H, 135H оснащен 14 ядрами и 18 потоками с ожидаемой возможностью повышения частоты примерно до 4,4 ГГц. Эти недавние утечки позволили дополнить недостающую информацию, включая базовую тактовую частоту и тактовую частоту в режиме ускорения, а также характеристики ядра. Стоит обратить внимание, неясно, является ли базовая тактовая частота 2,5 ГГц 185H просто результатом использования раннего образца или она окончательная.

 Если верить недавним слухам, все процессоры Meteor Lake будут полностью представлены в этом году, но Core Ultra 9 185H будет доступен начиная со следующего года. Эта модель, скорее всего, будет использоваться многими производителями ноутбуков, которые представят свою продукцию на выставке CES 2024.

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Источник: videocardz.com
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