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Tensor G3 в Pixel 8 Pro провалился в графических тестах
Новинка от Google не может конкурировать даже с прошлогодними флагманами Qualcomm, Apple и Mediatek

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 На данный момент совершенно очевидно, что новому чипсету Tensor G3 от Google из серии Pixel 8 не хватает производительности, по крайней мере, по сравнению с аналогами. Чипсет показал плохие результаты в недавнем тесте Genshin Impact, а также, похоже, отстает от конкурентов даже в синтетических тестах.

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 По данным Golden Reviewer, Pixel 8 Pro и его графический процессор Mali Immortalis-G715s MC10 не могут конкурировать с близкими конкурентами. В тесте 3DMark WildLife Extreme Pixel 8 Pro набрал 2445 баллов, что невероятно мало по сравнению с 3729 баллами у Snapdragon 8 Gen 2, 3359 баллами у прошлогоднего A16 Bionic и 3627 баллами у Dimensity 9200. Фактически, Tensor G3 и его графический процессор кажутся более сопоставим с тестируемым Snapdragon 8 Gen 1.

 То же самое происходит и с тестом GFXBench Vulcan/Metal 1440P: Pixel 8 Pro показывает ничтожную производительность — 37 кадров в секунду. Даже Snapdragon 8 Gen 1 обеспечивает адекватные 48 кадров в секунду, флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2 набирает в среднем 69 кадров в секунду, а A16 Bionic — 53 кадра в секунду.

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 Интересно, однако, что, хотя Tensor G3 не может достичь высот производительности своих аналогов по всем направлениям, чипсет Pixel 8 Pro всё-таки конкурентоспособен. Он не совсем соответствует уровню эффективности Snapdragon 8 Gen 2, но достаточно хорошо показывает себя по этому параметру в сравнении с Apple A16 Bionic.

#смартфоны #google #dimensity 9200 #pixel 8 pro #google pixel 8 pro #a16 bionic #смартфоны google #google tensor g3 #tensor g3
Источник: notebookcheck.net
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