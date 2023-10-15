Новинка от Google не может конкурировать даже с прошлогодними флагманами Qualcomm, Apple и Mediatek

На данный момент совершенно очевидно, что новому чипсету Tensor G3 от Google из серии Pixel 8 не хватает производительности, по крайней мере, по сравнению с аналогами. Чипсет показал плохие результаты в недавнем тесте Genshin Impact, а также, похоже, отстает от конкурентов даже в синтетических тестах.

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По данным Golden Reviewer, Pixel 8 Pro и его графический процессор Mali Immortalis-G715s MC10 не могут конкурировать с близкими конкурентами. В тесте 3DMark WildLife Extreme Pixel 8 Pro набрал 2445 баллов, что невероятно мало по сравнению с 3729 баллами у Snapdragon 8 Gen 2, 3359 баллами у прошлогоднего A16 Bionic и 3627 баллами у Dimensity 9200. Фактически, Tensor G3 и его графический процессор кажутся более сопоставим с тестируемым Snapdragon 8 Gen 1.

То же самое происходит и с тестом GFXBench Vulcan/Metal 1440P: Pixel 8 Pro показывает ничтожную производительность — 37 кадров в секунду. Даже Snapdragon 8 Gen 1 обеспечивает адекватные 48 кадров в секунду, флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2 набирает в среднем 69 кадров в секунду, а A16 Bionic — 53 кадра в секунду.

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Интересно, однако, что, хотя Tensor G3 не может достичь высот производительности своих аналогов по всем направлениям, чипсет Pixel 8 Pro всё-таки конкурентоспособен. Он не совсем соответствует уровню эффективности Snapdragon 8 Gen 2, но достаточно хорошо показывает себя по этому параметру в сравнении с Apple A16 Bionic.