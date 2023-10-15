Тесты показали отличную производительность с несколько увелеченной температурой работы карты

Пользователь Reddit под ником TechTaxi продемонстрировал свою модифицированную домашнюю видеокарту GeForce RTX 4080 толщиной в два слота и двумя вентиляторами. TechTaxi также поделился некоторыми интересными результатами тестирования, энергопотребления и тепловых испытаний до и после модификации.

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Модифицированная конструкция GeForce RTX 4080 с двумя слотами и двумя вентиляторами от TechTaxi сочетает в себе охлаждающий кожух Gainward 4070 Ghost OC и печатную плату Gainward 4080 Phoenix GS с некоторыми необходимыми модификациями. В частности, некоторые зазоры VRM были не совсем подходящими при замене кулера, поэтому меньший кулер пришлось фрезеровать в нескольких важных местах.

На официальной странице продукта указано, что размеры Gainward 4080 Phoenix GS составляют 329,4 x 141,6 x 69,7 мм. Модифицированная версия TechTaxi с установленным охлаждающим кожухом Gainward 4070 Ghost OC имеет размеры 269,1 x 131,8 x 40,1 мм. При такой значительной разнице в размерах и массе кулеров можно было бы ожидать существенного ухудшения таких важных показателей, как производительность, тепловые режимы и т. д.

TechTaxi подготовил обширные диаграммы данных до и после модификаций видеокарты с учетом разгона, запаса и различных ограничений мощности в нескольких тестах и играх. Подробно можно увидеть эти таблицы по ссылке на источники Reddit.

Ниже результаты тестов после модификации видеокарты.



Самым важным было то, что компактный модифицированный графический ускоритель RTX 4080, работающий со «стандартными» характеристиками, в среднем нагревался под нагрузкой примерно на 13 градусов по Цельсию больше. Фактическая температура компактной модифицированной видеокарты также не вызвала беспокойства. Более того различия в производительности находились в пределах погрешности.

В целом, TechTaxi приходит к выводу, что карты RTX 4080 заводского производства с системой охлаждения с двумя слотами и двумя вентиляторами могут быть вполне реальны, если производители решатся на их создание. По мнению TechTaxi, включение тихого режима пониженного напряжения из коробки также принесет пользу сборщикам.

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Серия RTX 40 от Nvidia имеет репутацию чрезмерно громоздкой. MSI представила новую серию Gaming Slim, но в эту линейку входят модели с тремя вентиляторами, и даже самые тонкие карты имеют толщину 46 мм, что на 5 миллиметров больше, чем у двухслотовых моделей.