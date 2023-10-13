Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
MSI выпустила игровые ПК с Radeon RX 6750 GRE
MS утверждает, что производительность Radeon RX 6750 GRE аналогична RTX 4060 Ti

реклама

 Только вчера компания Gigabyte объявила о грядущем выпуске своих графических ускорителей RX 6750 GRE Gaming и Eagle 18 октября, но MSI удалось их опередить, представив свои готовые игровые системы, которые уже сегодня доступны для покупки.

реклама

 ITHome, первым обнаруживший эти системы, не терял времени и обратился в службу поддержки клиентов MSI с конкретным вопросом об данных графических процессорах. Согласно сообщению, ожидается, что графический ускоритель будет обеспечивать производительность, сравнимую с производительностью RTX 4060 Ti, предположительно модели с 8 ГБ памяти. Никакой другой информации, подтверждающей это утверждение, нет, поэтому его достоверность будет зависеть от первых результатов тестирования пользователями.

 Ни MSI, ни Gigabyte официально не подтвердили точные характеристики этой новой модели, но очевидно, что она будет менее мощной, чем RX 6750XT. RX 6750XT может похвастаться 2560 ядрами, 12 ГБ памяти GDDR6 и TDP 250 Вт. Хотя конфигурация памяти уже подтверждена, новая карта, скорее всего, будет иметь около 2304 ядер.

 MSI предлагает к покупке две системы. Первая на базе процессора Ryzen 5 7500F, которая может включать следующие видеокарты:

Radeon RX 7600 - 4599 юаней;

Radeon RX 4060 8 ГБ - 4999 юаней;

Radeon RX 6750 GRE - 5099 юаней;

Radeon RX 6750 XT - 5499 юаней.

 Вторая система основана на процессоре Ryzen 7 7700X, которая может включать видеокарты:

Radeon RX 4060 8 ГБ - 6199 юаней;

Radeon RX 6750 GRE - 6439 юаней;

Radeon RX 6750 XT - 6699 юаней;

Radeon RX 4060Ti 8 ГБ - 6949 юаней.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Анализ систем MSI показывает, что цена RX 6750 GRE будет лишь немного выше, чем у RTX 4060, с разностью примерно на 2–4%, что можно считать незначительным. Кроме того, ожидается, что новая модель GRE будет примерно на 7–4% дешевле, чем RX 6750XT.

#amd #видеокарты #msi #видеокарты nvidia #видеокарты amd #rtx 4060 #rtx 4060 ti #rx 6750 xt #radeon rx 6750 gre
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

RX 6750 GRE с быстродействием RTX 4060 Ti и ценой RTX 4060 появилась в продаже в составе готовых ПК
MSI готовит новую опцию на платах Z690/790 для повышения порога троттлинга процессоров Intel Core 14
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
7
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
1
Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
4
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
6
Писатели и поэты работают на искусственный интеллект, чтобы он мог лучше писать
1
Пользователь из Индонезии купил новый 20-ядерный процессор Core i7-14700K за неделю до начала продаж
7
Майнинг Биткоина идёт ко дну – Bitmain снижает зарплаты, поскольку устройства ASIC никому не нужны
2
Российский ВПК способен покрывать все потери основных боевых танков Т-90М в рамках Спецоперации
1
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
152
Россия потратит на создание полупроводниковой отрасли 100 млрд рублей, но получит 350-нм тепроцесс
15
Honda создала новое электронное сцепление, делающее левый рычаг мотоцикла ненужным
1
В России начнут постройку новых самолётов Ан-124
5
Норвегия отказалась от покупки немецких танков Leopard 2
2
Мошенники рассылают фейковые письма якобы от лица Роскомнадзора
1
СМИ: GTA 6 превзойдет Red Dead Redemption 2 по графике и физике
1
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
+
Появилась информация про потери ЦАХАЛ танков «Меркава»
2
Лотерейный билет Powerball выиграл джекпот в размере 1,76 миллиарда долларов
+
Министерство Обороны опубликовало видео танкового боя в ДНР
1
Названы предполагаемые характеристики новых AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX
3

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
22
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
50
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
32
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
22
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
6
18.10.2023 - последний срок закрытия сделки между Microsoft и Activision Blizzard
9

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
17:59
Донбасс — это не просто депрессивный регион. Там дикое количество ненужных людей. Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно четыре миллиона жителей. И не менее полутора миллион...
The Japan Times: в Варшаве недовольны тем, что Украина общается с ЕС в обход Польши
OgoGoLog
17:58
Где я опять что-то признал? И слова Мильчакова всей группе опять приписываешь. Ты же Айдар и Азов нацистскими не признаешь? Ведь в википедии этого не написано. Они же тероборона. Во-вторых впервые во...
В Der Spiegel рассказали о главных страхах немцев – жители Германии опасаются высоких цен и беженцев
Truth Seeker
17:57
У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. В...
Британская разведка предупреждает Украину о подготовке ВС РФ к массированным ракетным ударам по критически важной инфраструктуре
Truth Seeker
17:54
Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма, и Донбасса. Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина? Сдыхайте! Мойтесь в лужах, ...
В Киеве опять обвинили Запад в «отставании» от графика «контрнаступления»
Truth Seeker
17:49
Сейчас мы, потомки славных воинов, продолжая традиции великих завоеваний, стоим до победного конца в битве с новейшим каганатом — московской ордой. Мы не остановимся на собственных границах и, выбив в...
ИТ-специалистов в РФ продолжают призывать в армию – почему призывники сами виновны в своих проблемах
Truth Seeker
17:47
Война должна быть закончена на руинах Кремля. Они же не просто забрали территории, они глубоко нас унизили. Мне недостаточно будет, что мы просто отвоюем территории. И очень многим в Украине недостато...
В Der Spiegel рассказали о главных страхах немцев – жители Германии опасаются высоких цен и беженцев
Дмитрий Зяблов
17:45
У тебя ошибка в названии спецоперации, там "шароварная молния".
13 пленников погибли в секторе Газа от огня израильской армии
Артём Николаев
17:42
Схема воздушных потоков - дичь. Оно типа сквозь перпендикулярные рёбра внутри просачивается?
GALAX GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition отличается нестандартным дизайном и оригинальной СО
Truth Seeker
17:39
https://www.youtube.com/watch?v=IgZ03OxFNU0
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Truth Seeker
17:37
То есть ты признаешь, что Русич это нацистская группировка, воюющая на стороне РФ, но оправдываешь это тем, что в Украине якобы их больше чем в РФ? Причём одна из целей СВО это денацификация, но на ст...
В Der Spiegel рассказали о главных страхах немцев – жители Германии опасаются высоких цен и беженцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем