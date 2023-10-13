MS утверждает, что производительность Radeon RX 6750 GRE аналогична RTX 4060 Ti

Только вчера компания Gigabyte объявила о грядущем выпуске своих графических ускорителей RX 6750 GRE Gaming и Eagle 18 октября, но MSI удалось их опередить, представив свои готовые игровые системы, которые уже сегодня доступны для покупки.

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ITHome, первым обнаруживший эти системы, не терял времени и обратился в службу поддержки клиентов MSI с конкретным вопросом об данных графических процессорах. Согласно сообщению, ожидается, что графический ускоритель будет обеспечивать производительность, сравнимую с производительностью RTX 4060 Ti, предположительно модели с 8 ГБ памяти. Никакой другой информации, подтверждающей это утверждение, нет, поэтому его достоверность будет зависеть от первых результатов тестирования пользователями.

Ни MSI, ни Gigabyte официально не подтвердили точные характеристики этой новой модели, но очевидно, что она будет менее мощной, чем RX 6750XT. RX 6750XT может похвастаться 2560 ядрами, 12 ГБ памяти GDDR6 и TDP 250 Вт. Хотя конфигурация памяти уже подтверждена, новая карта, скорее всего, будет иметь около 2304 ядер.

MSI предлагает к покупке две системы. Первая на базе процессора Ryzen 5 7500F, которая может включать следующие видеокарты:

Radeon RX 7600 - 4599 юаней;

Radeon RX 4060 8 ГБ - 4999 юаней;

Radeon RX 6750 GRE - 5099 юаней;

Radeon RX 6750 XT - 5499 юаней.

Вторая система основана на процессоре Ryzen 7 7700X, которая может включать видеокарты:

Radeon RX 4060 8 ГБ - 6199 юаней;

Radeon RX 6750 GRE - 6439 юаней;

Radeon RX 6750 XT - 6699 юаней;

Radeon RX 4060Ti 8 ГБ - 6949 юаней.

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Анализ систем MSI показывает, что цена RX 6750 GRE будет лишь немного выше, чем у RTX 4060, с разностью примерно на 2–4%, что можно считать незначительным. Кроме того, ожидается, что новая модель GRE будет примерно на 7–4% дешевле, чем RX 6750XT.