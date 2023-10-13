Вероятно это произошло случайно, и в настоящее время купить процессоры уже не получится

Alternate, один из крупнейших розничных продавцов комплектующих для ПК в Европе, недавно допустил ошибку, преждевременно продав новые процессоры Intel для настольных ПК, нарушив официальное эмбарго. Распродажа началась вчера и быстро привлекла внимание энтузиастов, которые, не теряя времени, приобрели эти процессоры. Хотя с тех пор ритейлер прекратил продажи, по крайней мере девять процессоров уже были приобретены, как указано на eBay.

Стоит отметить, что этот розничный продавец не предлагает самые конкурентоспособные цены в Германии, но указанная цена отражает возможную розничную стоимость нового процессора Intel, и покупатели должны рассчитывать на сумму 684,99 евро. Сравнение показывает, что это всего на 21 евро больше, чем текущая цена i9-13900K в том же магазине.

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Важно помнить, что по-прежнему нет официальной информации о ценах, и вполне возможно, что отображаемые цифры были заполнителем. Несмотря на эту существенную ошибку, она вызывает обеспокоенность по поводу взаимодействия Intel с розничными продавцами, поскольку это не первый случай преждевременного появления процессоров Raptor Lake Refresh на рынке. Буквально вчера появилось сообщение об индонезийском магазине, продающем процессор Core i7-14700K без каких-либо очевидных проблем.

На странице процессора указаны все характеристики и коды продукта, связанные с этой моделью, включая 24-ядерную конфигурацию и тактовую частоту 6 ГГц.

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Напомню, что официально процессоры Core 14-го поколения для настольных ПК будут выпущены 17 октября, но предварительные заказы начнут принимать на день раньше.