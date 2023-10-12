Данные процессоры будут использоваться в компьютерах для внутреннего рынка Китая

На этой неделе компания Loongson поделилась двумя важными событиями, включающими запуск процессоров 3A6000 на внутреннем рынке Китая и сделку с Россией по процессорам 3A5000.

Еще в августе Loongson объявила о производстве своих новейших процессоров 3A6000, основанных на архитектуре ядра Dragon, и теперь, похоже, уже начались поставки первых ПК с новым чипом.

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ЦП Loongson 3A6000 имеет четырехъядерный дизайн (4C/8T) и рабочую частоту 2,5 ГГц. ЦП использует архитектуру Dragon 4-го поколения, которая объединяет ядра LA664 с поддержкой 128-битных расширенных инструкций векторной обработки (LSX) и 256-битных расширенных инструкций векторной обработки (LASX) вместе с SMT2.

Компьютер, который включает в себя процессор Loongson 3A6000, предназначен для внутреннего рынка Китая и включает в себя материнскую плату, блок питания, два модуля памяти стандарта DDR4-3200 объемом по 8 ГБ, твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ и видеокарту AMD Radeon RX 580. Процессор охлаждается стандартным круглым радиатором с активным вентиляторным охлаждением, а PCH использует простой пассивный радиатор небольшого размера. Питание система через 8-контактный процессорный разъем и 24-контактный разъем ATX. Сам процессор выполнен в форм-факторе BGA, то есть распаян непосредственно на материнской плате и не может быть заменен в домашних условиях.

Судя по размеру теплораспределителя, покрывающего чип, он примерно такой же большой, как процессоры AMD Ryzen 5000 и Intel 10-го поколения для настольных ПК. Ожидается, что по производительности процессор Loongson 3A6000 будет на одном уровне с моделями Intel Core i3 10-го поколения, которые также включают 4 ядра и имеют 8 потоков.

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Кроме того, как было сказано выше, компания также подписала соглашение с Россией, которая будет закупать текущие процессоры 3A5000, основанные на 12-нм техпроцессе и используемые в серверах. Первая партия будет включать около 100 единиц с последующим увеличением их количества.