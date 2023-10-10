Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
APU AMD Phoenix для настольных ПК готовы к выходу на платформе AM5
Об этом свидетельствует новое обновление AGESA

реклама

 Как сообщает HXL, Asus начала выпускать обновления BIOS для своих материнских плат AMD AM5, в которых используется последнее обновление микрокода AGESA версии PI 1.0.8.0. По словам Asus, новый патч микрокода поддерживает будущие процессоры, подтверждая, что AMD добавляет больше процессоров Ryzen на платформу AM5.

реклама

 Есть большая вероятность, что это обновление микрокода добавит поддержку предполагаемых по слухам APU AMD Ryzen серии 7000 под кодовым названием Phoenix или Phoenix 2, а также APU Ryzen серии 8000 под кодовым названием Hawk Point. С момента выпуска Ryzen 7000 ни один специализированный APU, как предыдущие поколения, не предлагал высокопроизводительные встроенные графические возможности.

 По слухам, Phoenix 2 может быть новой версией нынешних процессоров Phoenix серии Ryzen 7040 от AMD с большими ядрами Zen 4 и маленькими ядрами Zen 4c, аналогично гибридным архитектурам Intel. Дизайн Phoenix 2 ориентирован на недорогие ноутбуки с максимальной конфигурацией из шести ядер. Phoenix, однако, останется прежним, ориентируясь на тонкие и легкие ноутбуки среднего и высшего класса с максимальным количеством ядер Zen 4.

 Если Phoenix 2 выйдет на платформе AM5 и будет адаптирован к среде настольных компьютеров, он станет первой гибридной архитектурой AMD для настольных компьютеров с двумя наборами ядер.

 Более вероятным кандидатом на будущие процессоры AMD AM5 является Hawk Point, который должен соответствовать номенклатуре серии Ryzen 8000. Ожидается, что чипы Hawk Point не будут содержать ядер Zen 5, но будут иметь те же ядра Zen 4, что и нынешние процессоры Ryzen 7000. Ходят слухи, что Hawk Point станет обновленным вариантом мобильных процессоров AMD Phoenix Ryzen 7040, в которых основное внимание будет уделено обновлению встроенного графического процессора.

 В то время как текущие чипы Ryzen 7040 используют новейшую архитектуру AMD RDNA 3, Hawk Point, как сообщается, поставляется с архитектурой AMD RDNA 3.5. Подробности о характеристиках и производительности RDNA 3.5 на данный момент практически равны нулю. Тем не менее можно предположить, что это обновление в середине цикла для RDNA 3, предположительно, улучшит производительность или эффективность iGP от AMD, таких как Radeon 780M. По слухам, Hawk Point будет иметь до 12 CU, как и Ryzen Z1 Extreme и Radeon 780M.

 Hawk Point — более вероятный кандидат на платформу AM5, поскольку нет никаких подробностей о том, что чипы будут включать ядра Zen 4c. Включение большего количества малых ядер Zen 4 не является че-то маловероятным, но Hawk Point, скорее всего, будут поставляться с теми же конфигурациями ядер, что и процессоры AMD Ryzen 7040 Phoenix.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Теперь, когда Asus выпустила официальные обновления BIOS с новым микрокодом AM5, мы вполне можем рассчитывать, что AMD очень скоро анонсирует новые APU Ryzen 7000/8000.

#asus #bios #ryzen 7000 #процессоры amd #zen 4 #rdna 3 #am5 #ryzen 8000 #agesa #rdna 3.5
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASUS представила адаптер Hyper M.2 SSD Gen5 x16 для четырех SSD
Новая плата расширения ASUS Hyper M.2 позволяет установить четыре M.2 PCIe Gen5 накопителя
Материнские платы AMD AM4 продолжают получать обновления прошивки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
8
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
2
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
3
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
4
В Сети появились кадры уничтожения РЛС ЗРК С-300 ВСУ с помощью ракеты РСЗО «Торнадо-С»
1
Российские инженеры разработали беспилотник из пенопласта, устойчивый к радиоэлектронной борьбе
4
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
7
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
Politico: Словакия прекращает военную поддержку Украины
+
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
3
Нейросеть показала, как выглядел бы «Бегущий по лезвию», снятый в СССР
6
Анонсирован индийский электрический скутер Motofaast с дальностью хода 120 км
1
Минобороны России: Ракетный комплекс «Сармат» в ближайшее время встанет на боевое дежурство
+
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
+
Представитель НАТО Уайт заявил об осуждении атак ХАМАС против Израиля
1
Новые санкции США против Китая обернутся для NVIDIA миллиардными убытками
3
Цены процессоров Intel Core 14-го поколения в испанской рознице неприятно удивили
1
Core i7-14700K весьма превзошёл i7-13700K в 4 версиях Cinebench, а i9-14900K обогнал i9-13900KS
7
NVIDIA готовит к запуску линейку видеокарт GeForce RTX 4000 Refresh
17

Популярные статьи

США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
8
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
30
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
65
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
30
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Российский "ядерный поезд-призрак" "Баргузин" создадут за 3-5 лет
10
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
43
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
30
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
64

Сейчас обсуждают

Игорь Гурьянов
00:58
Данная плата обычный переходник для слота х16 и какое поколение Gen будет поддерживатся зависит совсем не от платы, обычная плата с али экспреса умеет тоже самое тобишь делить слот х16 на х4+х4+х4+х4,...
ASUS представила адаптер Hyper M.2 SSD Gen5 x16 для четырех SSD
мама Стифлера
00:56
Версии только клоуны пишут или НАТОвские аналититики, есть реальная история, извини я не могу восполнить пробелы в твоём образовании, придется тебе самому напрячь свой хилый мозжечек и попытаться найт...
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
32Влад32
00:54
Правильно. Пора на Украину завозить дрова, свечки, сухари.
В Киеве сообщили, что Запад предоставит Украине свыше $71 млн на закупку дров
32Влад32
00:51
Подсев на таблетки как потом слазить с них будут? Или это для "пушечного мяса"?
Таблетка для "идеального солдата" США
Piper
00:49
выложи свою версию
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
32Влад32
00:48
Приплывающие из Африки эмигранты точно не помогут.
К 2035 году в Великобритании прогнозируется нехватка механиков для обслуживания электромобилей
мама Стифлера
00:32
Щас нам хохлы всё объяснят... "буква V давно используется на израильских технике. Израильтяне выбрали этот графический символ, потому что он легко различим приборами наблюдения даже на значительных р...
Зачем израильтяне наносят символ V на военную технику
мама Стифлера
00:30
Ты же понимаешь, что ты чушь написал на 90%?
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
мама Стифлера
00:27
Ты мне скажи автор, а в какой части тела человека больше всего костей? Иди гугли.
Самая большая и самая маленькая мышца в организме
мама Стифлера
00:20
Это у тебя нет шансов.... ))))))))))))))))))))))))
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем