Об этом свидетельствует новое обновление AGESA

Как сообщает HXL, Asus начала выпускать обновления BIOS для своих материнских плат AMD AM5, в которых используется последнее обновление микрокода AGESA версии PI 1.0.8.0. По словам Asus, новый патч микрокода поддерживает будущие процессоры, подтверждая, что AMD добавляет больше процессоров Ryzen на платформу AM5.

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Есть большая вероятность, что это обновление микрокода добавит поддержку предполагаемых по слухам APU AMD Ryzen серии 7000 под кодовым названием Phoenix или Phoenix 2, а также APU Ryzen серии 8000 под кодовым названием Hawk Point. С момента выпуска Ryzen 7000 ни один специализированный APU, как предыдущие поколения, не предлагал высокопроизводительные встроенные графические возможности.

По слухам, Phoenix 2 может быть новой версией нынешних процессоров Phoenix серии Ryzen 7040 от AMD с большими ядрами Zen 4 и маленькими ядрами Zen 4c, аналогично гибридным архитектурам Intel. Дизайн Phoenix 2 ориентирован на недорогие ноутбуки с максимальной конфигурацией из шести ядер. Phoenix, однако, останется прежним, ориентируясь на тонкие и легкие ноутбуки среднего и высшего класса с максимальным количеством ядер Zen 4.

Если Phoenix 2 выйдет на платформе AM5 и будет адаптирован к среде настольных компьютеров, он станет первой гибридной архитектурой AMD для настольных компьютеров с двумя наборами ядер.

Более вероятным кандидатом на будущие процессоры AMD AM5 является Hawk Point, который должен соответствовать номенклатуре серии Ryzen 8000. Ожидается, что чипы Hawk Point не будут содержать ядер Zen 5, но будут иметь те же ядра Zen 4, что и нынешние процессоры Ryzen 7000. Ходят слухи, что Hawk Point станет обновленным вариантом мобильных процессоров AMD Phoenix Ryzen 7040, в которых основное внимание будет уделено обновлению встроенного графического процессора.

В то время как текущие чипы Ryzen 7040 используют новейшую архитектуру AMD RDNA 3, Hawk Point, как сообщается, поставляется с архитектурой AMD RDNA 3.5. Подробности о характеристиках и производительности RDNA 3.5 на данный момент практически равны нулю. Тем не менее можно предположить, что это обновление в середине цикла для RDNA 3, предположительно, улучшит производительность или эффективность iGP от AMD, таких как Radeon 780M. По слухам, Hawk Point будет иметь до 12 CU, как и Ryzen Z1 Extreme и Radeon 780M.

Hawk Point — более вероятный кандидат на платформу AM5, поскольку нет никаких подробностей о том, что чипы будут включать ядра Zen 4c. Включение большего количества малых ядер Zen 4 не является че-то маловероятным, но Hawk Point, скорее всего, будут поставляться с теми же конфигурациями ядер, что и процессоры AMD Ryzen 7040 Phoenix.

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Теперь, когда Asus выпустила официальные обновления BIOS с новым микрокодом AM5, мы вполне можем рассчитывать, что AMD очень скоро анонсирует новые APU Ryzen 7000/8000.