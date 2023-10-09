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Ритейлер из Великобритании раскрыл стоимость процессоров Intel Raptor Lake Refresh
По данным крупного британского ритейлера, например, Intel Core i9-14900K будет стоить 579 фунтов стерлингов

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 OverclockersUK, один из крупнейших розничных продавцов в Великобритании, представил процессоры Intel Raptor Lake Refresh. Этот ритейлер известен тем, что выпускает новое оборудование сразу после снятия официального эмбарго. Однако в данном случае страницы продуктов для нового оборудования были запущены раньше запланированного срока, причем некоторые из них уже были удалены.

 Однако известный инсайдер @momomo_us заметил новую серию процессоров на OCUK и отметил следующие цены: 24-ядерный Core i9-14900K будет продаваться по цене 579 фунтов стерлингов за версию K и 560 фунтов стерлингов - за KF. Ожидается, что Core i7-14700K дебютирует по цене 399 фунтов стерлингов, а 16-ядерные модели i5-14600K будут стоить либо 320 фунтов стерлингов за модель K, либо 300 фунтов стерлингов - за KF. Эти цены показывают собой однозначное увеличение по сравнению с текущими ценами на модели Core 13-го поколения.

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Core i9-13900K → Core i9-14900K: 569,99 фунтов стерлингов → 578,99 фунтов стерлингов (+1,6%);

Core i9-13900KF → Core i9-14900KF: 539,99 фунтов стерлингов → 559,99 фунтов стерлингов (+3,7%);

Core i7-13700K → Core i7-14700K: 399,99 фунтов стерлингов → (отсутствует);

Core i7-13700KF → Core i7-14700KF: 379,99 долларов США → 398,99 фунтов стерлингов (+5%);

Core i5-13600K → Core i5-14600K: 299,99 долларов США → 319,99 фунтов стерлингов (+6,7%);

Core i5-13600KF → Core i5-14600KF: 278,99 долларов США → 299,99 фунтов стерлингов (+7,5%).

 Важно подчеркнуть, что цена запуска серии Core 13-го поколения в Великобритании была значительно выше. Однако на эти цены во многом повлиял обменный курс доллара США к фунту стерлингов в то время. Следовательно, более уместно сравнивать цены новой серии с текущими рыночными ценами, а не со стартовыми ценами процессоров Core 13-го поколения.

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 Официально о предстоящей серии будет объявлено 16 октября. Кроме того к выходу процессоров будут обновлены материнские платы на чипсете Intel Z790 от таких производителей, как ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock. Эти компании готовятся представить улучшенные версии своих существующих моделей или потенциально представить совершенно новые материнские платы.

#intel #процессоры #процессоры intel #raptor lake refresh #core i9-14900k #core i7-14700k #core i9-14900kf
Источник: videocardz.com
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