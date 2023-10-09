Стоит отметить, что это предварительная поддержка, так как до выхода реальных чипов остаётся ещё не менее двух лет

Серия процессоров Intel Panther Lake будет выпущена после серии Arrow Lake и ее последующего обновления. Хотя точная дата выпуска Panther Lake остается неизвестной, по реальным оценкам, она приходится на период между 2025 и 2026 годами. Эти процессоры ознаменуют второе поколение чипов Intel, разработанных для настольного сокета LGA-1851, и эта архитектура также будет адаптирована для использования в мобильных чипах.

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Последняя бета-версия приложения AIDA64 версии 6.92.6610, представленная на прошлой неделе, получила предварительную поддержку процессоров Panther Lake. Обычно предварительная поддержка означает, что программное обеспечение теперь может распознавать невыпущенные процессоры. Разработчики AIDA64 часто одними из первых включают в свое программное обеспечение раннюю информацию об идентификаторах графического процессора и центрального процессора. Однако важно отметить, что это не обязательно подразумевает полную поддержку оборудования следующего поколения. В программном обеспечении может по-прежнему отсутствовать важная информация, такая как схема ядра, тактовая частота или сведения о кэше, если эти данные не могут быть получены напрямую из ЦП.

Помимо поддержки Panther Lake, AIDA64 также добавила поддержку серии Xeon Clearwater Forest. Эти процессоры Xeon, дебют которых запланирован на 2025 год, придут на смену серии Sierra Forest и специально разработаны для использования в центрах обработки данных с упором на использование эффективных ядер.

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Что касается процессоров Panther Lake, то они будут включать новые архитектуры ядра, известные как Cougar Cove (производительные ядра) и Darkmont (энергоэффективные ядра). Эта серия также станет вторым поколением потребительских процессоров Intel с архитектурой графического процессора Xe²-LPG, следуя по стопам серии Lunar Lake 2024 года, которая в первую очередь предназначена для устройств с низким энергопотреблением.