Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AIDA64 получила поддержку процессоров Intel Panther Lake
Стоит отметить, что это предварительная поддержка, так как до выхода реальных чипов остаётся ещё не менее двух лет

реклама

 Серия процессоров Intel Panther Lake будет выпущена после серии Arrow Lake и ее последующего обновления. Хотя точная дата выпуска Panther Lake остается неизвестной, по реальным оценкам, она приходится на период между 2025 и 2026 годами. Эти процессоры ознаменуют второе поколение чипов Intel, разработанных для настольного сокета LGA-1851, и эта архитектура также будет адаптирована для использования в мобильных чипах.

реклама

 Последняя бета-версия приложения AIDA64 версии 6.92.6610, представленная на прошлой неделе, получила предварительную поддержку процессоров Panther Lake. Обычно предварительная поддержка означает, что программное обеспечение теперь может распознавать невыпущенные процессоры. Разработчики AIDA64 часто одними из первых включают в свое программное обеспечение раннюю информацию об идентификаторах графического процессора и центрального процессора. Однако важно отметить, что это не обязательно подразумевает полную поддержку оборудования следующего поколения. В программном обеспечении может по-прежнему отсутствовать важная информация, такая как схема ядра, тактовая частота или сведения о кэше, если эти данные не могут быть получены напрямую из ЦП.

 Помимо поддержки Panther Lake, AIDA64 также добавила поддержку серии Xeon Clearwater Forest. Эти процессоры Xeon, дебют которых запланирован на 2025 год, придут на смену серии Sierra Forest и специально разработаны для использования в центрах обработки данных с упором на использование эффективных ядер.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Что касается процессоров Panther Lake, то они будут включать новые архитектуры ядра, известные как Cougar Cove (производительные ядра) и Darkmont (энергоэффективные ядра). Эта серия также станет вторым поколением потребительских процессоров Intel с архитектурой графического процессора Xe²-LPG, следуя по стопам серии Lunar Lake 2024 года, которая в первую очередь предназначена для устройств с низким энергопотреблением.

#intel #процессоры #процессоры intel #aida64 #lga-1851 #panther lake
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
Китайские процессоры Loongson официально появятся в российской технике
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
8
Холдинг «Росэлектроника» готовится к массовому производству операционных усилителей
9
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
2
В Сети появились кадры очередного Leopard 2A6 ВСУ, уничтоженного в зоне проведения СВО
+
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
4
В Сети появились кадры уничтожения РЛС ЗРК С-300 ВСУ с помощью ракеты РСЗО «Торнадо-С»
1
Российские инженеры разработали беспилотник из пенопласта, устойчивый к радиоэлектронной борьбе
3
The Jerusalem Post: армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы
+
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
8
Politico: Словакия прекращает военную поддержку Украины
+
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
Эксперт внес предложение создать особую полицию для хакеров
1
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
7
Нейросеть показала, как выглядел бы «Бегущий по лезвию», снятый в СССР
6
Анонсирован индийский электрический скутер Motofaast с дальностью хода 120 км
1
Samsung Galaxy S24 будет использовать чипсеты Exynos и Snapdragon
+
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
3
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
+
Цены процессоров Intel Core 14-го поколения в испанской рознице неприятно удивили
1

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
8
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
21
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
3
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
65
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
9
О будущем рынка настольных игр в России
4
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
3
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
26
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
50

Сейчас обсуждают

Александр Душа
17:07
Интернет магазин Ситилинк начал продавать контрафакт. На днях купили в ситилинке Samsung 990 Pro на 500Гб, мало того что магикан не захотел его распознать, так и ещё выяснили что работает он не на PC...
В сети появились поддельные твердотельные накопители Samsung 980 Pro
Дмитрий
17:03
Немцы не дураки кормить кого то. а зеленые это вообще отдельная секта психов, которые на пустом месте в 3-4 раза электричество удорожают и шакалят заводы, что они закрываются.
Партия Шольца терпит в Германии одно поражение за другим
seebox
17:01
там не дураки, мне кажется весь спектакль в руках вашингтона или их производных типа рокфеллеров или им подобных. Всегда всё делается во имя выгоды, прикинь сша будут кредитовать три войны, а потом кр...
«Доигрались?»: Медведев о всплывшем в секторе Газа оружии, предназначавшемся для Украины
Дмитрий
17:01
У нас цены на пустом месте в космос росли а бабки так же бежали все скупать. во времена короны а у этих реально хоть война. а не торгаши с ума сошли.
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
gotreksson
17:01
Ох, полегчало хоть?)
«Калашников» завершил испытания новой снайперской винтовки
Сергей Кириллов
16:59
Зачем?
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
Богдан Джанан
16:59
До 102 рублей ослабел, жесть
Пиццино: У доллара признаки слабости, биткоин формирует бычью структуру
FelsheR-BAN100913
16:58
У нас в Новосибирском академгородке так и было!)) Со своими банками ходили. Стаканов или кружек на бухариков не тратили.
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
gotreksson
16:57
Вы правы, Nukemall.
«Калашников» завершил испытания новой снайперской винтовки
OgoGoLog
16:56
Они уже больше 500 гражданских положили. Среди них около 100 - дети. И это ещё наземная операция не началась. А уже и новости о полной блокаде Газы пошли. С отключением воды, электричества и прекращен...
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем