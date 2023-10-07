Такая производительность говорит о невероятной проделанной работе инженеров компании Qualcomm

Чуть позже в этом месяце компания Qualcomm собирается выпустить свой флагманский чипсет следующего поколения — Snapdragon 8 Gen 3. Перед запуском чипсет неоднократно тестировался в различных тестах, причем последний из них раскрыл возможности производительности чипсета на AnTuTu.

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Как сообщает известный инсайдер Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 3 набрал в этом тесте огромную оценку — более двух миллионов. Со стороны графического процессора он набирает около 840 тысяч, а со стороны процессора — около 440 тысяч.

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Эти цифры означают солидное обновление поколения по сравнению с существующим флагманом Snapdragon 8 Gen 2. Судя по текущим рейтингам AnTuTu, Xiaomi 13, например, набирает около 390 тысяч баллов в тесте процессора и 603 тысячи баллов в тесте графического процессора. Учитывая это, похоже, что Snapdragon 8 Gen 3 обеспечит прирост производительности процессора примерно на 15% и примерно на 39% прирост производительности графического процессора, по сравнению со Snapdragon 8 Gen 2. В любом случае ожидается, что Snapdragon 8 Gen 3 дебютирует 24 октября, и узнать официальные цифры производительности осталось совсем недолго.