В сообщении от известного информатора говорится, что консоль выйдет в двух вариантах: цыфровом и стандартном по цене 400 и 450 долларов соответственно

Согласно новому слуху, который недавно был опубликован на ResetEra, консоль Nintendo Switch 2 будет выпущена 24 сентября 2024 года. Ранее было множество сообщений о дате выпуска Switch следующего поколения, многие из которых говорили о второй половине следующего года. Однако, похоже, впервые упоминается конкретная дата: 24 сентября 2024 года. В дополнение к этому также указана резервная дата выпуска Switch 2, которой предположительно является 3 ноября 2024 года.

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Тот же источник, который, как сообщается, в прошлом сотрудничал с известным игровым информатором The Snitch, не только предлагает две даты, но и утверждает, что будет две модели: стандартная и цифровая консоль Nintendo Switch 2. Похоже, что у этого источника есть друзья на высоких постах в Nintendo, потому что там даже указаны цены, хотя в более позднем обновлении появилась оговорка о возможности изменения цены. В любом случае, цифровая Switch 2, по всей видимости, будет стоить 400 долларов, а стандартная консоль — 449 долларов США. Упоминаний об использовании OLED или отдельной модели с OLED дисплеем пока нет. Предыдущие слухи приписывали консоли Switch 2 ЖК-панель.

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Пользователей в ответ на сообщение озадачило утверждение о том, что Nintendo Switch 2 имеет внутреннее кодовое имя «NG». Похоже, это происходит из-за заявления финансового директора Activision, который назвал преемника Switch - NG Switch, где «NG» просто означает «следующее поколение». В прошлом выдвигались и другие названия, в том числе «Switch Forward», «NX2», «Hawk» и другие, но «NG», предположительно, уже было отклонено некоторыми осведомленными в этом вопросе. В более позднем сообщении из того же источника говорится, что «NG» — это предположительно кодовое имя Switch 2, используемое разработчиками, а не внутри компании.