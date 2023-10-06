Сообщается, что новая карта от AMD может выйти в январе 2024 года

В этом году и AMD, и Nvidia представили несколько противоречивых игровых графических ускорителей среднего класса таких, как Radeon RX 7600 и RTX 4060 Ti соответственно. Компания Nvidia даже осмелилась установить 16 ГБ видеопамяти на RTX 4060 Ti без каких-либо других изменений характеристик, кроме того, что попросила за нее 499 долларов - на 100 долларов больше по сравнению с версией с 8 ГБ. AMD оценивает RX 7600 примерно в 250 долларов, но ее стоимость далека от той, которую предлагают карты RX 7900. Вскоре ситуация в этом секторе может измениться, поскольку китайское издание Benchlife утверждает, что AMD может выпустить карту RX 7600 XT с 16 ГБ видеопамяти в январе следующего года.

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Никаких других характеристик источником не предоставлено, за исключением удвоенного объема видеопамяти по сравнению с существующей моделью RX 7600. Портал WCCFtech утверждает, что новая карта может не быть оснащена тем же чипом Navi 33, что и оригинальная версия, поскольку она уже предлагает максимальные характеристики для этой модели. Опять же, если Nvidia может проделать такой трюк с RTX 4060 Ti 16 ГБ, то ничто не мешает AMD пойти по такому же пути. Остается надеяться на сознательность и ответственность AMD перед поклонниками, сделав основой новинки урезанный чип Navi 32. Это также может оправдать повышение цены до 350 долларов.

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В предыдущих списках ECC от Powercolor были представлены модели RX 7600 XT с 10 ГБ и 12 ГБ видеопамяти, поэтому мы можем рассчитывать на версии стоимостью не более 300 долларов. Учитывая предполагаемый январский выпуск, RX 7600 XT может быть анонсирована на выставке CES 2024.