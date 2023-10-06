Согласно появившейся информации Arrow Lake Refresh будет содержать до 40 ядер

Появившееся в сети видео повторяет некоторые слухи и закрепляет последнюю информацию о планах Intel на ближайшие три года. Однако чем дальше изучать слухи и официальные дорожные карты, тем более расплывчатой становится информация. Поэтому обсуждение чего-либо после Panther Lake кажется необоснованным. Тем не менее в видео упоминается то, что ранее не обсуждалось. Похоже, что Intel уже готовит обновление серии процессоров Arrow Lake.

Насколько известно, Intel близка к анонсу своей 14-й серии процессоров Core, известной как Raptor Lake Refresh. Это знаменует собой кульминацию платформы LGA1700, предлагающей скромные улучшения, такие как более высокие тактовые частоты и, в случае модели Core i7-14700K, увеличенное количество ядер. Однако многие ждут реальной смены поколений и следующую архитектуру настольных процессоров, в которой будет использоваться разъем LGA-1851.

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Ожидается, что первое поколение процессоров Arrow Lake, вероятно, входящее в серию Core Ultra 200 для настольных ПК, будет иметь 24 или 26 ядер в зависимости от метода подсчета. Эта архитектура объединяет до 8 производительных ядер Lion Cove, до 16 эффективных ядер Skymont и 2 эффективных ядра Skymont внутри кристалла чипсета. Intel еще не подтвердила, будут ли эти ядра доступны для всех рабочих нагрузок. Поэтому на время лучше исключить их из общего количества ядер.

Кроме того Intel якобы планирует обновление Arrow Lake, которое, по всей видимости, будет иметь те же типы техпроцессов и ядер, но удвоит количество ядер Skymont, увеличив их с 16 до 32. Эта ситуация отражает сценарий, наблюдаемый с Alder Lake и Raptor Lake. Хотя слухи о потенциальных 40-ядерных процессорах Arrow Lake ходили и раньше, теперь предполагается, что эта конфигурация дебютирует с версией Refresh, а не с первоначальной версией Arrow Lake.

Ожидается, что второе поколение Arrow Lake будет конкурировать с будущими сериями AMD Ryzen 8000 или даже Ryzen 9000, которые, по слухам, также будут использовать гибридную конструкцию с конфигурациями, превышающими 24 ядра. Arrow Lake Refresh, вероятно, станет второй серией, выпущенной на платформе LGA-1851. Пока нет никаких признаков того, что Panther Lake откажется от этого сокета, а это означает, что три серии процессоров в конечном итоге будут использовать один и тот же сокет.

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