Пока получить обновление смогут владельцы Xiaomi 12T, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Xiaomi объявила, что начала устанавливать стабильные версии Android 14 на три своих последних смартфона. Xiaomi является одним из первых производителей смартфонов на платформе Android, предлагающих стабильные сборки Android 14, а Google завершила разработку аналогичных обновлений для своих устройств Pixel, начиная с Pixel 4a 5G и Pixel 5 и новее. К сожалению внедрение обновления ОС от Xiaomi не будет быстрым.

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Согласно сообщениям компании в Интернете, пока только Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 12T имеют право на обновление до Android 14. По какой-то причине компания пока не прокомментировала доступность Android 14 для других моделей, таких как Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12T Pro или новой серии Xiaomi 13T. Кроме того, хотя Xiaomi не признала это на своем веб-сайте сообщества, все сборки Android 14 основаны на текущей MIUI 14, а не новейшей оболочке MIUI 15.

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Насколько можно судить, по-прежнему существует возможность зарегистрировать смартфоны Xiaomi 12T, Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro в бета-программе Xiaomi, если пользователь захочет получить Android 14 немного раньше остальных. Xiaomi также не предоставила журнал изменений ни для одной из этих новых сборок. Более подробную информацию о первых стабильных обновлениях Android 14 компании можно получить в ее публикации в сообществе.