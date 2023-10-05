Выпуск четырех новых материнских плат расширит линейку Z790 компании до 27 моделей

16 октября состоится презентация, поскольку эмбарго на предстоящую линейку настольных процессоров Intel будет наконец снято. Презентация начнется с представления шести процессоров Core K-серии, что будет означать выпуск новой серии Raptor Lake Refresh. Производители материнских плат, такие как MSI, Gigabyte и ASUS, подготовили обновления для своего ассортимента материнских плат Z790 по этому случаю, представив серии Gigabyte Z790 X, MSI Z790 MAX и ASUS Z790 II.

реклама

Недавно выпущенный тизер дает представление о четырех материнских платах, из которых ранее были показаны только две: ROG Formula и ROG Apex Encore от ASUS. Теперь к ним добавились модели ASUS ROG STRIX Z790-E WIFI II и Z790-F WIFI II, которые до сих пор не появлялись в сети.

Четыре новые платы присоединятся к линейке, анонсированной ASUS еще в августе, расширив их количество в общей сложности до семи моделей. Таким образом вся серия Z790 насчитывает впечатляющее количество из 27 различных материнских плат, демонстрирующих разнообразие вариантов черного, черно-белого, белого цвета и форм-фактора Mini-ITX.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Серия ASUS разделена на шесть линеек, каждая из которых предназначена для разных групп пользователей. К ним относятся линейки ROG Maximus, ROG Strix, TUF Gaming, ProArt и Prime. Некоторые из этих линеек предназначены для экономии бюджета, например, TUF и Prime, тогда как другие нацелены на большое количество пользователей, предпочитающих премиум-класс(ROG Maximus и Strix).