APU Ryzen 7000G Phoenix получат ядра Zen4 и графику RDNA3

Прошло уже немало времени с момента последнего запуска APU для настольных ПК от AMD. Компания, похоже, сосредоточила свое внимание на своих высококлассных игровых сериях Cezanne (Zen3) и Raphael (Zen4), последняя из которых уже предлагает встроенную графику. Тем не менее существует большая база пользователей, с нетерпением ожидающих обновления APU AMD, особенно с использованием современной графики RDNA.

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Напомню, что серия Ryzen 5000G с архитектурой Zen 3 по-прежнему оснащена древней графикой Vega. AMD никогда не выпускала процессоры для настольных ПК с графической архитектурой RDNA или RDNA 2. Таким образом, выход процессоров Phoenix для настольных компьютеров будет означать скачок на три поколения с точки зрения графических технологий.

Ожидание возможного запуска серии Ryzen 7000G растет, особенно если учесть, что поддержка таких чипов была недавно введена в последней прошивке AGESA 1008 для платформы AM5. Такое развитие событий предполагает, что мы можем вскоре увидеть эти новые APU на рынке.

Архитектура Phoenix уже успешно используется в сериях Ryzen 7040H(S), Ryzen 7040U и Ryzen Z1 для ноутбуков, мини-ПК и портативных консолей. Она является значительным обновлением по сравнению с процессорами Rembrandt (Zen3+/RDNA2), которые, к сожалению, так и не были выпущены для настольных ПК.

Стоит отметить, что на странице материнской платы ASUS B650 с новой прошивкой четко упоминается предстоящий процессор:

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Стоит отметить, что у Intel нет в наличии ничего, что могло бы стать альтернативой Phoenix в ее нынешней линейке. APU Phoenix предлагает до 8 ядер Zen4 и 12 вычислительных блоков, тогда как Intel Raptor Lake ограничен 96 исполнительными блоками Xe. Intel потенциально может запустить что-то более мощное в линейке Meteor Lake, но это пока не подтверждено какой-либо утечкой. Более того, появление такого APU с мощной встроенной графикой также означает, что рынок недорогих настольных графических процессоров еще больше сократится.