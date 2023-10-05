Процессор пока не имеет названия и содержит 20 ядер

Компания ясно дала понять, что серия Lunar Lake не предназначена для использования в качестве игровых процессоров высокого класса. Вместо этого она запланирован к выпуску для устройств с низким энергопотреблением и, вероятно, будет выпущена вместе или после чипов Arrow Lake, которые должны заменить линейку Meteor Lake и Raptor Lake.

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Недавно первый процессор из серии Lunar Lake появился в базе данных Sisoftware Sandra. Хотя название процессора все еще находится в стадии утверждения(Intel 0000), наименование платформы LNL-M LPP RVP1 однозначно идентифицирует его как часть семейства Lunar Lake и подтверждает поддержку памяти LPDDR5.

В списке приводятся некоторые предварительные сведения о процессоре, в том числе предполагаемые 20 ядер, тактовая частота, которая может достигать 3,91 ГГц, и номинальная мощность 17 Вт. Стоит отметить, что эти данные могут быть не совсем точными, поскольку набор тестов Sandra может еще не полностью поддерживать будущую платформу.

Хотя упоминается общее количество ядер, равное 20, распределение этих ядер внутри вычислительного чиплета остается нераскрытым. Разумным предположением является то, что он состоит из 6 производительных ядер и 8 эффективных ядер, однако распределение кэша L2 в размере 10 МБ + 4 МБ предполагает, что это 4 P-ядра и 4 E-ядра.

Согласно утечкам, этот чип, как ожидается, будет иметь ту же архитектуру ядра, что и Arrow Lake, а именно Lion Cove и Skymont. Интересно, что в утечке Sisoftware не упоминается тот факт, что чип также включает в себя новую графику Xe2-LPG. Тем не менее ожидается, что серия Lunar Lake будет иметь меньше ядер Xe, что отражает ее прямое назначение — меньший по размеру чип с низким энергопотреблением.

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Intel продемонстрировала Lunar Lake на своем мероприятии по инновациям, подтвердив, что платформа в настоящее время проходит тестирование. Хотя компания не указала точную дату выпуска, разумно ожидать, что дополнительная информация появится во второй половине 2024 года, а потенциальный запуск ожидается в 2025 году. Что касается планов Intel относительно запуска серии графических процессоров Battlemage, которая также будет основана на архитектуре Xe2 в более функциональном варианте HPG, то официального подтверждения на данный момент предоставлено не было.