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Sparkle Arc A310 поступила в продажу за 110 долларов
Стоит отметить, что для игровых целей карта не подходит, но может заинтересовать пользователей мультимедийных систем

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 Видеокарта Arc A310 изначально задумывалась как OEM-компонент, ориентированный в первую очередь на китайский рынок, с ограниченной доступностью для продаж на розничном рынке. Sparkle - бренд, который недавно вновь вышел на рынок графических процессоров в рамках эксклюзивного партнерства с Intel, взял на себя инициативу представить этот графический ускоритель через Newegg.

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 Видеокарта Sparkle Arc A310 ELF представляет собой самое базовое предложение в линейке продуктов компании. Оснащенная всего 6 ядрами Xe, 64-битной шиной памяти и 4 ГБ памяти, она явно не предназначен для игрового применения. Однако серия Arc A3 поддерживает кодирование AV1, что делает ее ценным помощником для пользователей, которым не требуется немедленное обновление графической системы.

 К сожалению, текущая цена этой карты составляет 110 долларов, что не является выгодной покупкой. Геймеры могут легко найти RX 6500 XT, которая является для многих эталоном графического процессора начального уровня. Radeon RX 6500 XT на 10–40 % быстрее в зависимости от теста, чем Arc A380, в котором используется полная конфигурация графического процессора ACM-G11 с 8 ядрами Xe. Учитывая, что в A310 всего 6 ядер Xe, очевидно, что она будет еще медленнее.

 Примечательно, что эта модель отличается от той, информация о которой была опубликована в августе и имела систему охлаждения с двумя вентиляторами. Текущее предложение может похвастаться дизайном в форм-факторе Mini-ITX с одним вентилятором, напоминающим кулер Arc A380 ELF.

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 Стоит отметить, что этот данная модель Arc A310 не первая, доступная на рынке. Matrox предлагает профессиональную видеокарту LUMA на базе того же графического процессора. Однако она предназначена для поддержки нескольких дисплеев и безвентиляторной работы во встроенных системах, таких как медицинские приложения и видеостены.

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Источник: videocardz.com
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