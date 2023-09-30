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Nvidia RTX 5000 Ada с 12800 ядрами CUDA поступила в продажу
Рекомендованная стоимость новинки составляет 4000 долларов, но купить её по такой цене пока нет возможности, так как продавци установили наценку в несколько десятков процентов

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 Партнеры Nvidia незаметно начали продажи видеокарты Nvidia RTX 5000 Ada, предназначенной для приложений профессиональной визуализации (ProViz). На плате установлен флагманский графический процессор компании AD102, но в сильно урезанной конфигурации, позволяющей снизить энергопотребление до 250 Вт. Интересно, что розничные продавцы предлагают платы Nvidia RTX 5000 Ada от PNY по завышенным ценам.

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 Видеокарта RTX 5000 Ada теперь доступна в магазинах PC Connection, Ebay, ProVantage, ShopBLT и ThinkMate, а также в других розничных магазинах, ориентированных на рабочие станции. Ни один из них в настоящее время не продает эту карту по рекомендуемой розничной цене в 4000 долларов, а цены на 10–20 процентов превышают это значение. ProVantage вообще предлагает приобрести её за 6999 долларов.

 Видеокарта Nvidia RTX 5000 Ada имеет 12800 ядер CUDA, распределенных по 100 SM. Она обеспечивает пиковую вычислительную производительность 65,3 FP32 терафлопс и оснащена 32 ГБ памяти GDDR6 с использованием 256-битного интерфейса. Топовая видеокарта Nvidia RTX 6000 Ada, оснащенная тем же графическим процессором AD102, может похвастаться 18176 ядрами CUDA и обеспечивает 91,6 FP32 TFLOPS. Кроме того, RTX 6000 также имеет 48 ГБ памяти GDDR6 и 384-битный интерфейс.

 Сокращение графического процессора на 30% может показаться немного странным, но, возможно, это был единственный способ создать продукт, который будет располагаться ниже RTX 6000 Ada и при этом обеспечивать заметный, но не резкий разрыв в производительности с лучшими моделями. Полноценный GPU AD103 от Nvidia имеет максимум 10240 ядер CUDA, распределенных по 80 SM, поэтому его потенциальная производительность будет намного ниже, чем у урезанного AD102.

 Интересно, что, несмотря на значительное сокращение конфигурации графического процессора, Nvidia сохранила довольно высокую номинальную мощность в 250 Вт. Что касается системы охлаждения, то на плате установлен двухслотовый кулер с одним вентилятором. На плате также используется разъем дополнительного питания 12VHPWR.

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 Пока неизвестно, как Nvidia решит использовать чип AD103 в своих профессиональных предложениях. RTX 6000 Ada использует почти полный AD102 со 142 (из 144) SM и полным 384-битным интерфейсом памяти. RTX 5000 Ada использует AD102 со 100 SM и только 256-битным интерфейсом. Затем следует переход к RTX 4500 Ada с полным AD104 с 60 SM и 192-битным интерфейсом. RTX 4000 Ada и RTX 4000 SFF Ada завершают список с процессором AD104, использующим 48 SM и 160-битный интерфейс.

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Источник: tomshardware.com
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