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AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution 3.0 (FSR3)
Кроме того AMD на уровне драйвера внедрила поддержку функции Frame Generation для повышения производительности видеокарт Radeon RX 7000

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 Сегодня компания AMD представила свою новейшую технологию FidelityFX Super Разрешение 3.0 (FSR3) с двумя поддерживающими её играми: Forspoken и Immortals of Aveum. Эти игры оснащены встроенным компонентом Frame Generation, который является неотъемлемой частью FSR3. Теперь AMD делает эту технологию генерации кадров доступной для большего количества игр отдельно на уровне драйвера в виде переключателя Fluid Motion Frame в программном обеспечении Adrenalin.

 Примечательно, что запуск AMD Fluid Motion Frames (AFMF) считается предварительной версией, но еще не в окончательной форме. AMD активно собирает отзывы геймеров для повышения производительности. Эту технологию можно активировать либо с помощью HYPR-X, удобной опции ускорения одним щелчком мыши в драйверах Radeon, либо для каждой игры с помощью предварительно настроенных игровых профилей.

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 Список игр, поддерживаемых AFMF, на самом деле довольно обширен. Он насчитывает 12 наименований, что много для запуска технологии, многие из которых пользуются большой популярностью. Хотя ни одна из этих игр в настоящее время не поддерживает FSR3, технология Frame Generation теперь доступна во всех из них при использовании графического ускорителя Radeon. К сожалению, поддержка AFMF для стороннего оборудования не предполагается, поскольку она является неотъемлемой частью графического драйвера Radeon.

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 Что еще более важно, AFMF будет работать только с видеокартами Radeon RX 7900, Radeon RX 7800, Radeon RX 7700 и Radeon RX 7600. Однако пользователи и обозреватели сообщают, что драйвер действительно работает для других видеокарт AMD.

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Источник: videocardz.com
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