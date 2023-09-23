Правда в многоядерном режиме новинке от Intel, мягко говоря, похвастаться нечем

Грядущий флагман Intel Core i9-14900KF появился в PassMark, что позволило увидеть, на что способен чип в других тестах, а не только в Cinebench или Geekbench. К сожалению, производительность Core i9-14900KF в PassMark невелика: в многопоточном тесте производительность чипа уступает как Core i9-13900K, так и Ryzen 9 7950X.

В одноядерном тесте Core i9-14900KF вышел на первое место, опередив и Core i9-13900K, и Ryzen 9 7950X с результатом 4939 баллов. С этим результатом новинка была на 5,5% быстрее, чем текущий флагман Intel, и на 12,6% быстрее, чем Ryzen 9 7950X. Но на этом доминирование Core i9-14900KF заканчивается, по крайней мере, конкретно в этом тесте. Новинка не имеет никаких преимуществ ни перед своим предшественником, ни перед чипом AMD. По сравнению с Core i9-13900K, i9-14900KF был почти равным, показав результат на 0,6% медленнее. Но по сравнению с Ryzen 9 7950X процессор Intel потерпел более заметное поражение, будучи уже на 6,7% медленнее своего конкурента.

реклама

Проигрыш Core i9-14900KF в многопоточном тесте — это не то, что мы видели в других тестах. В Geekbench 6 Core i9-14900KF смог превзойти своих предшественников на 8–17% как в одноядерных, так и в многоядерных тестах. Но PassMark не имеет репутацию сверхточного инструмента для тестирования процессоров.

Core i9-14900KF является частью предстоящей линейки процессоров Intel Raptor Lake Refresh, которая выходит в следующем месяце, 17 октября. Как следует из названия, новые чипы представляют собой простое обновление процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения с немного более высокой тактовой частотой и большим количеством E-ядер в модели Core i7. Однако цены на чипы Raptor Lake Refresh предположительно будут на 15% выше, чем на их аналоги Raptor Lake.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Остается надеяться, что после релиза мы увидим показатели производительности, близкие к показанным в Geekbench 6, а не к тем, которые предлагает PassMark.