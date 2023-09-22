Прирост общего объема стал результатом увеличения более чем в 2,5 раза кэш-памяти третьего уровня при неизменном L2

Процессоры Intel Xeon 5-го поколения Emerald Rapids должны появиться на рынке 14 декабря. Однако утечка информации уже произошла о модели Xeon Platinum 8580, вероятно, преемнике существующего Xeon Platinum 8480+ Sapphire Rapids. В настоящее время чип находится на стадии ES2 (инженерный образец 2), поэтому окончательные спецификации, вероятно, будут отличаться.

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Линейка Emerald Rapids заменит Sapphire Rapids, а предстоящие 10-нм серверные чипы будут конкурировать с чипами AMD EPYC Turin 5-го поколения, которые должны появиться до конца 2024 года. Emerald Rapids по-прежнему использует технологический процесс Intel 7 и новые ядра Raptor Cove, в отличие от Sapphire Rapids, использующих ядра Intel Golden Cove.

Emerald Rapids будет противостоять серьезный конкурент. Процессоры EPYC Turin будут основаны на 4-нм и 3-нм техпроцессах от TSMC. EPYC Turin также будут использовать новые ядра AMD Zen 5, которые, как ожидается, обеспечат значительный прирост производительности по сравнению с Zen 4. AMD выпустит EPYC Turin в трех версиях: Zen 5, Zen 5 с 3D V-Cache и Zen 5c. Таким образом, EPYC Turin будет конкурировать с Emerald Rapids на всех уровнях.

Xeon Platinum 8580 (ES2-Q2SP-A0), предоставленный инсайдером YuuKi_AnS, имеет базовую тактовую частоту 2000 МГц. Это версия ES, так что пока не стоит обращать внимание на частоту. Чип Emerald Rapids, по-видимому, имеет 60 ядер и 120 потоков. По количеству ядер процессор равен Xeon Platinum 8490H, но имеет на четыре ядра больше, чем Xeon Platinum 8480+, который он заменяет.

Таким образом Intel все еще пытается догнать AMD по количеству ядер. В нынешней серии EPYC 9004 (Genoa) четвертого поколения компания AMD увеличила общее количество ядер до 96. Таким образом, по-прежнему существует значительная разница в 60% между серверными чипами Intel и AMD в максимальной версии.

Отложив идею с чиплетами, Intel в конечном итоге создала Emerald Rapids с двумя большими кристаллами, сделав шаг назад от Sapphire Rapids с четырьмя маленькими кристаллами. Каждый кристалл Sapphire Rapid содержит от 15 до 60 ядер. Emerald Rapids имеет 33 ядра на кристалл, всего до 66. Но неясно, выпустит ли Intel модель Emerald Rapids с максимальным количеством ядер.

Новая конструкция позволила Intel увеличить объем кэш-памяти L3 на Emerald Rapids, но кэш L2 не изменился. На каждое ядро по-прежнему приходится 2 МБ кэш-памяти L2, поэтому Xeon Platinum 8580 имеет такой же объем кэш-памяти L2, что и Xeon Platinum 8490H, поскольку оба чипа являются 60-ядерными.

Однако кэш L3 является одним из наиболее важных преимуществ Emerald Rapids. Sapphire Rapids имел 1,875 МБ кэш-памяти третьего уровня на ядро. Intel увеличила этот показатель до 5 МБ на ядро на Emerald Rapids, что в 2,66 раза больше. В результате 60-ядерные модели имеют до 300 МБ кэш-памяти третьего уровня .

У AMD нет 60-ядерной модели в линейке Genoa. Поэтому ближайшим аналогом является 64-ядерный EPYC 9554. Xeon Platinum 8580 предлагает на 87,5% и 17,2% больше кэш-памяти L2 и L3, чем EPYC 9554 соответственно. Чип AMD имеет больше всего кэша L3 на процессоре, у которого нет 3D V-Cache или HBM. EPYC 9654, топовая модель Genoa, имеет на 28% больше кэш-памяти L3 по сравнению с Xeon Platinum 8580.

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Emerald Rapids будет использовать существующую платформу Intel Eagle Stream с разъемом LGA4677, сохранив таким образом поддержку восьмиканальной памяти. Однако Emerald Rapids изначально поддерживает DDR5-5600, в отличие от DDR5-4800 Sapphire Rapids. Улучшенная поддержка памяти поможет увеличить пропускную способность памяти. Кроме того Emerald Rapids продолжит предлагать потребителям 80 высокоскоростных линий PCIe 5.0.