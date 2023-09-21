Технология стала доступна сегодня после выхода нового обновления игры

Игры делают шаг вперед с появлением технологии полной трассировки лучей, одной из которых стала Cyberpunk 2077. Во многом это заслуга NVIDIA DLSS 3.5 с технологией генерации кадров и реконструкции лучей, поддерживаемой RTX Direct Illumination (RTXDI). Эти технологии позволяют разработчикам воспроизводить поведение света в сценах с большим количеством источников. Cyberpunk, игра, действие которой разворачивается в футуристическом мире, полном неона и рекламных щитов, является идеальной игрой, чтобы продемонстрировать, как работают эти технологии.

реклама

Внедрение Ray Reconstruction заменяет традиционные настраиваемые вручную шумоподавители трассировки лучей на унифицированную модель искусственного интеллекта, что приводит к повышению качества изображения. Это улучшение становится очевидным при рассмотрении сцен со сложным освещением. Ray Reconstruction вместе с такими технологиями, как DLSS 3.5, обеспечивает более высокую точность рендеринга световых эффектов, что можно увидеть во многих примерах, предоставленных NVIDIA.

Владельцам графических ускорителей серии GeForce RTX 40 сочетание суперразрешения и генерации кадров с реконструкцией лучей обещает как высокую производительность, так и отличное качество изображения. Однако даже пользователи графических карт GeForce RTX 20 и 30 серий могут улучшить игровой опыт, включив Ray Reconstruction в свой набор инструментов на базе искусственного интеллекта наряду с Super Resolution. Однако серии Turing и Ampere не будут поддерживать генерацию кадров, которая имеет решающее значение для высокой частоты кадров.

Согласно собственным тестам NVIDIA, без DLSS3 и генерации кадров графические карты RTX 40 будут обеспечивать только 60+ кадров в секунду при разрешении 1080p с RTX 4090. В 4K даже RTX 4090 не может обеспечить в среднем более 24 кадров без DLSS. Однако, как только DLSS включен, даже RTX 4060 позволяет играть с разрешением 1080p и частотой более 60 кадров в секунду.

К сожалению, NVIDIA не предоставила никаких тестов для других карт, но сторонние обозреватели показали дополнительные данные. Обзор TechPowerUP охватывает более широкий спектр видеокарт, включая карты AMD и Intel, поддерживающие полную трассировку лучей и не использующие технологию масштабирования. Очевидно, что лишь немногие графические ускорители могут обеспечить игровой процесс без таких технологий:

Недавно Digital Foundry опубликовала видеоинтервью с CD Projekt Red и NVIDIA, в котором более подробно обсуждается реконструкция лучей DLSS 3.5. Это интересное видео для более глубокого понимания технологии, а также знак того, куда движется игровая графика.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Обновление Cyberpunk 2077 уже доступно для загрузки, а DLC Phantom Liberty выйдет 26 сентября. Обновление бесплатно для всех владельцев базовой игры и содержит те же улучшения графики, что и DLC.