Младшая версия получит небольшие технические изменения, а старшая версия консоли будет иметь также новый дизайн

Огромный массив информации, полученный из документов, касающихся судебного дела Microsoft против FTC, выявил планы по предстоящему обновлению консолей Xbox Series X и S текущего поколения. Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер отверг необходимость обновления более мощной модели. Летом 2023 года это заявление прозвучало после того, как множество слухов раскрыло спекулятивные подробности о работе Sony над более мощной PlayStation 5. Утекшая дорожная карта и слайды указывают на обновленную консоль Xbox Series X, запуск которой запланирован на октябрь 2024 года. Новый дизайн консоли под кодовым названием «Brooklin» представляет собой полностью цифровую развлекательную систему с обновлением твердотельного накопителя, емкость которого может достигать 2 ТБ, а также поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Предполагается, что обновленная консоль будет потреблять меньше энергии.

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В консоли будет установлен 6-нм кристалл Zen 2 текущей Xbox Series X «Scarlett» с графикой RDNA2. Похоже, Microsoft не готовит конкурента теоретической PlayStation 5 Pro. В просочившейся дорожной карте говорится, что прогнозируемая рекомендуемая розничная цена новинки составляет 499 долларов, поэтому никакого повышения цен по сравнению с оригиналом не будет. Обновленная Xbox Series S под кодовым названием «Ellewood» сохранит существующий дизайн Series S, а также цену в 299 долларов. Согласно дорожной карте Microsoft, она будет запущена раньше «Brooklin» — в августе 2024 года. Объем встроенной памяти составит 1 ТБ, а обновленный южный мост обеспечивает поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. В режиме ожидания консоль будет потреблять только 20% потребления модели текущего поколения. В дорожной карте 2022 года также упоминается обновленный контроллер Xbox Sebile, который планируется запустить к маю 2024 года, то есть за несколько месяцев до предполагаемого появления обновленных консолей Series X и S.