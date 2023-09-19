Выход процессора ожидается 14 декабря

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер объявил на конференции компании Innovation 2023, что в будущем на рынке появится новый процессор Sierra Forest Xeon с 288 эффективными ядрами. Каждое ядро является однопоточным, поэтому новый чип Intel содержит 288 физических ядер с таким же количеством потоков и идет в ногу с ранее анонсированными 144-ядерными процессорами Intel Sierra Forest. Intel также объявила, что пятое поколение Xeon Emerald Rapids поступит в продажу 14 декабря по графику.

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Новые чипы Sierra Forest имеют архитектуру на базе E-core, которая обеспечивает максимальную многопоточную производительность для масштабируемых, облачных и контейнерных сред. Подробные сведения об архитектуре можно прочитать здесь, но главный вывод заключается в том, что в чипах используются микросхемы ЦП с техпроцессом Intel 3 в сочетании с чипсетами ввода-вывода на базе техпроцесса Intel 7.

Новая 288-ядерная модель не является чем-то удивительным, поскольку архитектура Granite Rapids может вместить до трех вычислительных чиплетов. Таким образом, Intel может упаковать 144 ядра в один чиплет.

Недавно Intel случайно раскрыла то, что, как предполагается, представляет собой 144-ядерный пакет чипов Sierra Forest, в пресс-видео. На большом центральном кристалле расположены ядра ЦП, а на двух меньших кристаллах расположены чипы ввода-вывода. Этот единственный кристалл ввода-вывода площадью 588 мм2 может вместить первоначально анонсированные 144 ядра E в центральном кристалле, но у Intel есть чипы Granite Rapids, основанные на той же конструкции, которые поставляются с тремя вычислительными чипсетами.

Как вы можете видеть выше, Granite Rapids и Sierra Forest имеют одинаковую общую конструкцию, но первый поставляется с вариантами, в которых может размещаться один, два или три процессорных чиплета. Новый 288-ядерный процессор Intel просто использует два кристалла E-core, чтобы достичь большего количества ядер. Это означает, что Intel также может выпустить модель с тремя чиплетами ЦП, что в сумме составит 432 ядра. Конечно, пропускная способность памяти, температура и TDP могут стать факторами, которые помешают созданию такого монстра из трех чипов, но время покажет.

Выше можно увидеть, как дорожная карта Intel выглядит рядом с дорожной картой процессоров для центров обработки данных от AMD. Конкурирующий 128-ядерный 256-поточный процессор AMD Bergamo использует очень похожий подход к использованию ядер, что и Sierra Forest, за счет использования плотных ядер AMD Zen 4c. Bergamo уже появился на рынке, а первые чипы Intel Sierra Forrest появятся не раньше первой половины 2024 года.

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Intel также объявила, что пятое поколение Xeon Emerald Rapids поступит в продажу 14 декабря в соответствии с графиком, что является хорошим знаком, поскольку дорожная карта компании продолжает следовать плану. Это также свидетельствует о том, что техпроцесс Intel 3 достаточно работоспособен для массового производства. Процессоры Emerald Rapids столкнутся с чипами AMD EPYC Turin 5-го поколения, которые появятся в продаже до конца 2024 года.