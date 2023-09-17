Это первое крупное обновление приложения за 16 лет

FurMark, популярный инструмент среди энтузиастов, официально описывается как легкий, но интенсивный стресс-тест для графических процессоров. Он также предоставляет результаты тестов для сравнения производительности графических процессоров. Приложение FurMark сейчас очень близко к своему первому серьезному обновлению с 2007 года, и это не просто обычное обновление, а переход с версии 1.X на версию 2.X.

Пользователям может быть интересно, что нового в FurMark 2.X. На данный момент нет официальных примечаний к выпуску для сравнения версий. Бета-версия предлагает только журналы изменений из предыдущих бета-версий. Однако исследования портала Tomshardware.com выявили несколько заметных отличий.

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Если посмотреть на скриншот пользовательского интерфейса выше, то можно увидеть, что новое приложение сильно отличается от своего предшественника. Новая часть обновленного пользовательского интерфейса - это диаграмма температуры/использования графического процессора в реальном времени. Еще одно важное изменение — это переключатель графического теста, который позволяет переключаться между FurMark(GL) и FurMark(VK), использующих API OpenGL и Vulkan соответственно. Последняя версия Furmark 1.36.0 предлагает только рендеринг OpenGL, стресс-тестирование и бенчмаркинг.

В новой версии программного обеспечения доступ к дополнительным инструментам, таким как GPU Shark, GPU-Z и CPU Burner, осуществляется одним нажатием кнопки. В базе данных результатов FurMark 2 уже зарегистрировано довольно много тестов, которые не соотносятся с результатами предыдущей версии приложения.

Получить последнюю бета-версию FurMark v 2.X можно с сервера Geeks3D Discord. Тем, кто испытывает недоверие к бета-версии программного обеспечения, не придется слишком долго ждать основного выпуска FurMark 2.X, поскольку бета-версия, выпущенная в прошлом месяце, вероятно, является финальной.