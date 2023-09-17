Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Вышла новая версия теста FurMark 2.0
Это первое крупное обновление приложения за 16 лет

реклама

 FurMark, популярный инструмент среди энтузиастов, официально описывается как легкий, но интенсивный стресс-тест для графических процессоров. Он также предоставляет результаты тестов для сравнения производительности графических процессоров. Приложение FurMark сейчас очень близко к своему первому серьезному обновлению с 2007 года, и это не просто обычное обновление, а переход с версии 1.X на версию 2.X.

 Пользователям может быть интересно, что нового в FurMark 2.X. На данный момент нет официальных примечаний к выпуску для сравнения версий. Бета-версия предлагает только журналы изменений из предыдущих бета-версий. Однако исследования портала Tomshardware.com выявили несколько заметных отличий.

реклама

 Если посмотреть на скриншот пользовательского интерфейса выше, то можно увидеть, что новое приложение сильно отличается от своего предшественника. Новая часть обновленного пользовательского интерфейса - это диаграмма температуры/использования графического процессора в реальном времени. Еще одно важное изменение — это переключатель графического теста, который позволяет переключаться между FurMark(GL) и FurMark(VK), использующих API OpenGL и Vulkan соответственно. Последняя версия Furmark 1.36.0 предлагает только рендеринг OpenGL, стресс-тестирование и бенчмаркинг.

 В новой версии программного обеспечения доступ к дополнительным инструментам, таким как GPU Shark, GPU-Z и CPU Burner, осуществляется одним нажатием кнопки. В базе данных результатов FurMark 2 уже зарегистрировано довольно много тестов, которые не соотносятся с результатами предыдущей версии приложения.

 Получить последнюю бета-версию FurMark v 2.X можно с сервера Geeks3D Discord. Тем, кто испытывает недоверие к бета-версии программного обеспечения, не придется слишком долго ждать основного выпуска FurMark 2.X, поскольку бета-версия, выпущенная в прошлом месяце, вероятно, является финальной.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#бенчмарки #бенчмарк #furmark #бенчмаркинг #furmark 2.0
Источник: tomshardware.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
Представлен бенчмарк Cinebench 2024 с тестированием видеокарт и расширенной поддержкой платформ
Китайцы протестировали Core i5-14600K и раскрыли его характеристики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The Jerusalem Post исключили Зеленского из списка самых влиятельных евреев, но внесли туда Пригожина
9
Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
11
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
12
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
6
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
1
Глава комитета Госдумы по обороне: Мобилизованные не вернутся домой до конца боевых действий
4
Huawei теснит Apple – китайцы платят сборщикам Mate 60 Pro больше, чем Apple за новый iPhone 15
2
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
9
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
3
В Пентагоне заявили, что решение о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS ещё не принято
1
Венгрия, Румыния, Польша и Словакия продлят запрет на ввоз украинского зерна
3
Украинский снайпер Прошинский подтвердил, что данные о 90 % потерь в подразделениях ВСУ правдивы
2
Россия не прекращает поставки газа в Молдавию, несмотря на долг 700 млн долларов
2
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
+
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
Илон Маск задумывался об использовании видеозаписей с салонной камеры Tesla для доказательств вины водителей в происшествиях
+
Пентагон: Украина наладила выпуск запчастей для военной техники на 3D-принтерах
+
На стратегические бомбардировщики Ту-160 стали устанавливать ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 км
1

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
3
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
43
США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
9
ТОП-15 мифов о ноутбуках
98
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
38
Российские военные недавно уничтожили британский танк Challenger 2, выясним насколько он хорош
6
О том как Илон Маск отключил для ВСУ Starlink над Севастополем и что из этого вышло
9
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
9
Инструкция по активации криптокошелька TON в Telegram
1
WSJ: Вашингтон тревожится по поводу безнадежно проигранной Москве и Пекину гиперзвуковой гонки
6

Сейчас обсуждают

Demiurg666
22:49
Лингвисты дружно покончили с собой от этаких открытий. За ними самозакопались анропологи. Автор молодец: запихнуть такое количество бреда в одну статейку... Редкое умение.
Русский язык: почему "великий и могучий"
dagnoparte
22:42
Если руки из жопы, то это твои проблемы! Играю на линуксе, слава святому габену и его протону, х/з сколько уже лет и бед не знаю.
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
Дмитрий
22:42
Раскрыть плеер нельзя. поделится нельзя ссылку скопировать нельзя. в окошке 3 на три миллиметра ничего не видно. Спасибо за внимание.
Видео траншейного боя, снятое беспилотником попало в сеть
nonses84
22:41
В танки хоть можно будет поиграть?
Лидер КНДР Ким Чен Ын вручил подарок Тихоокеанскому флоту
Дмитрий
22:38
А возраст не надо вводить, и китайский айди? чтобы он вырубался после положенного на игру времени 🤣
Игровой 2K-монитор с частотой в 360 Гц доступен в Китае за $810
Александр Кузнецов
22:38
Мне тоже интересно как это новое орудие высокого давления без инжектора и с удлинённым казёнником в обитаемую башню вставить? Ну предположим что длинные , в 1000мм , ОБПС поместят в забашенную нишу с ...
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
Олесь Кука
22:38
Да уже перешил бы биос на пониженные частоты и напряжение и не грыз кактус
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
What Wrong-With-You
22:37
4070 ti на уровне 3080ti . Дальше я думаю все понятно , разница между 3070 и 4070ti от 15 до 35% в зависимости от игры
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
nonses84
22:36
Какое в жопу увеличение акомув? О чем ты ? Эти два процента увеличение?
MySmartPrice раскрывает емкость аккумуляторов iPhone 15: какие изменения ожидать
Олесь Кука
22:36
Это оно похвасталось, что освоило "sudo reboot"
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем