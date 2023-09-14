Видеокарта начального уровня имеет всего 6 ядер Xe и оснащается 4 ГБ памяти

ASRock начала продажу низкопрофильной видеокарты Intel Arc A310, предназначенной в основном для сборки и обновления компактных ПК, которым требуется базовая графика и достойные возможности воспроизведения видео, то есть для офисных настольных компьютеров или ПК для домашнего кинотеатра. Видеокарта вряд ли сможет нормально запускать требовательные игры, но будет работать практически со всеми существующими настольными системами.

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Графическая карта ASRock Intel Arc A310 Low Profile оснащена графическим процессором Intel ACM-G11 с 6 ядрами Xe, включающими 768 потоковых процессоров с частотой 2,0 ГГц, и имеет 4 ГБ памяти GDDR6, использующей 64-битный интерфейс. Хотя эта карта оснащена урезанной версией графического процессора ACM-G11, имеющим более низкую производительность в играх, она по-прежнему обладает широкими возможностями обработки мультимедиа высокого класса с аппаратным кодированием/декодированием в популярных форматах, таких как AV1, H.264, H.265 и VP9.

Что касается выходов на дисплей, низкопрофильная видеокарта ASRock Arc A310 имеет один DisplayPort 2.0 с DSC и один HDMI 2.0b. В описании нет никаких упоминаний о том, что DisplayPort 2.0 поддерживает технологию многопотоковой передачи данных (MST), поэтому вполне вероятно, что карта может использовать только два дисплея одновременно.

Что касается системы охлаждения, то здесь установлен двухслотовый кулер с двумя вентиляторами, что, строго говоря, является излишним для карты, потребляющей менее 75 Вт. Похоже, что ASRock повторно использует и кулер, и печатную плату своей недавно выпущенной низкопрофильной видеокарты Arc A380. Это помогает сократить затраты компании на разработку и производство.

ASRock не сообщает цену карты на своем веб-сайте, что неудивительно. Хотя сегодня на рынке не так много низкопрофильных видеокарт, они всё же имеются, в том числе и Arc A310. Маловероятно, что компания будет взимать дополнительную плату за форм-фактор, и ускоритель будет доступным, каким и должен быть продукт начального уровня.