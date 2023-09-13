Данные модели будут работать на новейшем 6-ядерном процессоре A17 Pro

Apple представила свои новейшие смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Pro Max. Эти устройства оснащены новым чипом A17 Pro, который рекламируется как первый в отрасли 3-нанометровый мобильный процессор, обещающий повышенную производительность и расширенные возможности.

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Чип A17 Pro имеет множество улучшений. Во-первых, процессор получил новую 6-ядерную конструкцию, включающую два высокопроизводительных ядра, которые, как утверждается, работают на 10% быстрее, чем их предшественники. Во-вторых, для повышения энергоэффективности были использованы четыре высокоэффективных ядра.









Apple также представила новый 6-ядерный графический процессор в составе A17 Pro. Компания утверждает, что это самое крупное обновление графического процессора в истории Apple. Официальные заявления предполагают, что этот графический процессор на 20% быстрее, чем предыдущая версия, благодаря внедрению таких функций, как затенение сетки или аппаратно-ускоренная трассировка лучей. Примечательно, что аппаратная трассировка лучей работает в четыре раза быстрее, чем ее программный аналог.

Apple позиционирует графический процессор как значительное усовершенствование для мобильных игр, демонстрируя такие игры, как Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding и грядущую Assassin's Creed Mirage, которые должны быть доступны на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Чип A17 Pro включает в себя специальный декодер AV1, обеспечивающий более эффективную и качественную потоковую передачу видео. Кроме того Apple интегрировала новый USB-контроллер, впервые обеспечивающий скорость USB 3 на iPhone, начиная с iPhone 15 Pro. Это обеспечивает более быструю передачу данных и поддерживает вывод видео в режиме до 4K со скоростью 60 кадров в секунду с HDR.

Что касается цены, то стоимость iPhone 15 Pro начинается от 999 долларов за версию со 128 ГБ встроенной памяти, а iPhone 15 Pro Max стоит от 1199 долларов с 256 ГБ встроенной памяти. Обе модели будут доступны для предварительного заказа в ближайшее время, а в продажу смартфоны поступят 22 сентября.