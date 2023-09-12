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Xiaomi выпустит MIUI 15 более чем на 100 устройствах
Как обычно на 100% данный список подтвердить нельзя, многое может измениться по мере приближения к релизу

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 В настоящее время компания Xiaomi готовит смартфоны серии Xiaomi 14 к выпуску в ноябре, отчасти из-за решения Qualcomm выпустить Snapdragon 8 Gen 3 в следующем месяце. Обычно Xiaomi представляет новую крупную версию MIUI вместе со своими флагманами, как это было в последние годы. Следовательно, вполне вероятно, что компания вскоре представит MIUI 15, хотя сначала это будет только китайский вариант.

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 Хотя Xiaomi еще не делала никаких заявлений по MIUI 15, портал Xiaomiui подготовил список подходящих и неподходящих устройств для следующей версии программного обеспечения компании. Предположительно, список, представленный ниже, верен на «99%». Xiaomiui заявляет, что большинство перечисленных ниже устройств продаются с оболочкой MIUI 13. Таким образом они должны получить хотя бы одно крупное обновление MIUI.

 Предположительно MIUI 15 ознаменует окончание официальной поддержки различных популярных серий смартфонов. Например, серия Mi 10 останется на MIUI 14, как и все смартфоны Redmi K30, Redmi Note 9 и Redmi Note 10. Xiaomiui ожидает, что Xiaomi также откажется от поддержки почти дюжины смартфонов POCO, оставив 16 моделей, которые, по ее мнению, перейдут с MIUI 14 на MIUI 15. Предположительно, глобальные сборки MIUI 15 появятся не раньше начала 2024 года, когда серия Xiaomi 14 выйдет за пределы Китая.

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Источник: notebookcheck.net
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