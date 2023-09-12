Вместо этой модели Nvidia выпустила видеокарту RTX 3090 Ti, ставшую флагманом поколения Ampere

В настоящее время актуальными видеокартами для Nvidia являются модели серии GeForce RTX 40, которые NVIDIA выпустила почти год назад. Тем не менее предыдущее поколение Ampere также пользуется популярностью и новости о картах RTX 30 периодически появляются на просторах Интернета. Сегодня в сети появилось изображение невыпущенной видеокарты GeForce RTX 3090 SUPER Founders Edition, которая должна была появиться в период с октября 2021 года по январь 2022 года. Однако в конце цикла разработки NVIDIA заменила название на GeForce RTX 3090 Ti, которая и стала флагманом линейки.

GeForce RTX 3090 Ti была самой мощной видеокартой NVIDIA пока её не сместили с пьедестала GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090, менее чем через восемь месяцев. NVIDIA никогда не говорила существование RTX 3090 Super. GeForce RTX 3090 SUPER была упомянута лишь несколькими информаторами. Судя по изображениям, представленным ниже, GeForce RTX 3090 SUPER практически была готова к производству.

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Слухи о характеристиках GeForce RTX 3090 SUPER были отнесены затем GeForce RTX 3090 Ti, включая 10752 ядра CUDA и 24 ГБ видеопамяти GDDDR6X. NVIDIA сохранила двухцветную схему кожуха системы охлаждения и для GeForce RTX 3090 Ti. Примечательно, что показанная выше RTX 3090 Super имеет полностью черную цветовую гамму. В настоящее время слухов о каких-либо SUPER-моделях для серии GeForce RTX 40 нет, вполне вероятно, что компания отказалась от подобного наименования видеокарт.