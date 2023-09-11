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MSI представила GeForce RTX 4070 Ventus 2X с двумя вентиляторами белого цвета
Стоит сразу отметить, что от своего черного собрата карта по характеристикам ничем не отличается

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 Хотя MSI не делала никаких официальных объявлений относительно запуска Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, совершенно очевидно, что производитель вкладывает значительные средства в свою линейку GeForce RTX 40. Например, на днях MSI представила серию GAMING SLIM и совершенно новую белую версию RTX 4070 Ventus 2X. В настоящее время MSI имеет в своем распоряжении внушительный ассортимент карт RTX 40, включающий 79 различных моделей, тогда как видеокарты серии Radeon RX 7000 представлены компанией в значительно меньшем количестве и включают всего четыре модели.

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 Последним дополнением к постоянно расширяющейся коллекции MSI стала RTX 4070 VENTUS 2X WHITE мощностью 200 Вт. Интересно, что это не первый раз, когда MSI представляет RTX 4070 с двумя вентиляторами в линейке Ventus 2X, ранее выпуская модели в черно-серебристой цветовой гамме. Здесь следует отметить попытку MSI диверсифицировать свое ассортимент, представив три различных цветовых варианта: черный (доступен как в вариантах GAMING, так и в VENTUS), белый (также в вариантах GAMING и VENTUS) и серебристый (в серии SUPRIM).

 Обновленная серия Ventus White сохраняет тактовую частоту, идентичную своим оригинальным черным аналогам, предлагая два варианта с тактовой частотой 2490 МГц или 2520 МГц. Тем не менее это обновление в первую очередь включает в себя изменение цвета, при этом дизайн и характеристики остаются неизменными.

 Кулер оснащен двумя вентиляторами Torx 4.0, имеет двухслотовый форм-фактор размером 24,2×12,5 см и легкий корпус, вес которого составляет всего 672 грамма. Этот вес более чем в два раза меньше, чем у моделей GAMING SLIM. Стоимость MSI RTX 4070 VENTUS 2X White на Newegg составляет 549 долларов.

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Источник: videocardz.com
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