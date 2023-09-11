Ожидается, что мероприятие пройдет в январе будущего года

По данным популярного инсайдера Ice Universe, компания Samsung готовится к своему мероприятию S24 в январе следующего года, при этом в центре внимания, вероятно, будет устройство Galaxy Ring - умное кольцо, которое с августа находится в стадии разработки.

Некоторые источники предполагают, что релиз состоится в этом году, в то время как другие полагают, что это может произойти в 2024 году из-за этапов разработки и времени, необходимого для медицинской сертификации.

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Существуют разные сообщения о дате запуска смарт-кольца, но эта информация получена от надежного источника информации Ice Universe, что добавляет новости достоверности.

Ожидается, что кольцо будет называться Samsung Curio. Хотя компания Samsung официально не подтвердила это, заявка на товарный знак «Samsung Curio» намекает на то, что это и есть название продукта.

Также ожидается, что устройство будет оснащено датчиками ЭКГ и ФПГ для мониторинга сердечного ритма и температуры. Кроме того, новинка будет предлагать беспроводное подключение для взаимодействия с экосистемой продуктов Samsung для умного дома.

Один примечательный аспект, который еще предстоит подтвердить — это поддержка Galaxy Ring голосового управления. Управление небольшими интеллектуальными устройствами может оказаться сложной задачей, даже при сенсорном взаимодействии.

Стоит отметить, что умные кольца не новый продукт, и появление Samsung в этой сфере ожидаемо сообществом.

Учитывая цены на аналогичные интеллектуальные устройства, выход Samsung на рынок умных колец, как ожидается, будет относительно дорогим для пользователей, вероятно, стоимость данного девайса компании превысит 300 долларов США.