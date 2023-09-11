Кроме того новые ядра Zen 4c в составе процессоров AMD Ryzen Z1 были протестированы в сравнении с ядрами Zen 4 из Ryzen 7 7840U с интересным итоговым результатом

Архитектура Zen 4 является основой одних из лучших процессоров на рынке. Поэтому неудивительно, что AMD разработала её вариацию Zen 4c для будущих мобильных процессоров Phoenix 2. Инсайдер Дэвид Хуанг (David Huang) поделился интересной информацией о разнице между ядрами Zen 4 и Zen 4c в Phoenix 2.

Процессоры Phoenix 2 планировалось выпустить в этом году, но до сих пор они не появились в ноутбуках. Однако похоже, что Phoenix 2 уже являются реальностью, но в виде чипов AMD Ryzen Z1, которые лежат в основе портативных игровых консолей, таких как ROG Ally. Утилита HWiNFO подтверждает, что Ryzen Z1 под кодовым названием Phoenix2 имеет степпинг PHX2-A0. Он отличается от AMD Ryzen 7040U (Phoenix) со степпингом PHX-A1, и по слухам Ryzen Z1 является клоном Ryzen 5 7540U.

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Phoenix 2 является первой попыткой AMD создать гибридные чипы. Однако подход компании немного отличается от подхода Intel. Например, Intel использует две совершенно разные архитектуры для ядер P и E в своих гибридных чипах, таких как Alder Lake (Golden Cove, Gracemont) и Raptor Lake (Raptor Cove, Gracemont). В то же время AMD использует ту же архитектуру Zen 4 в Phoenix 2. Преимущество заключается в том, что E-ядра AMD поддерживают одновременную многопоточность, тогда как E-ядра Intel лишены Hyper-Threading. В случае AMD ядра Zen 4c почти идентичны Zen 4, за исключением того, что первые на 35,4% меньше.

Ryzen Z1 - шестиядерный процессор с 12 потоками. 7-нм чип имеет два ядра Zen 4 и четыре ядра Zen 4c, которые обеспечивают максимальную тактовую частоту до 4,9 ГГц и 3,5 ГГц. Инсайдер использовал для тестирования портативный компьютер с процессором Ryzen Z1, но не уточнил конкретную модель. Устройство с Ryzen Z1 имело 16 ГБ памяти LPDDR5X-7500 и работало в режимах 15 Вт и 30 Вт.

Хуанг сравнил карманный компьютер с Ryzen Z1 с ноутбуком HP Elitebook 835 G10 на базе Ryzen 7 7840U. Ryzen 7 7840U — это восьмиъядерный процессор с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Ноутбук имеет 32 ГБ памяти LPDDR5-6400, поэтому Ryzen 7 7840U имел доступ к большему объему памяти, хотя и на меньшей скорости. Хуанг подчеркнул, что HP Elitebook 835 G10 имеет постоянный предел мощности в 25 Вт, который пользователь не может изменить. Это следует учитывать при сравнении диаграмм двух устройств с разными пределами мощности.

Что касается производительности, то ядра Zen 4 были на 30 % быстрее, чем Zen 4c, в однопоточном тесте SPECint. При фиксировании тактовой частоты 3,2 ГГц производительность ядер Zen 4 и Zen 4c была идентична. Тест подтверждает, что они архитектурно одинаковы.

Если посмотреть на общую производительность в Cinebench R23, то разница между режимами Ryzen Z1 15 Вт и 30 Вт составила 29,8%. Несмотря на это, Ryzen 7 7840U по-прежнему оставался более быстрым чипом. Ryzen 7 7840U превзошел Ryzen Z1 при 15 Вт и 30 Вт на 53,5% и 18,2% соответственно.

Zen 4c требуется более высокое напряжение, чтобы достичь тех же тактовых частот, что и Zen 4. Диаграммы VID показали, что Zen 4 достигает Vmin (минимального напряжения, которое требуется процессору для рабочей нагрузки на определенной частоте) на уровне 2,3. ГГц. Zen 4c достигает Vmin уже на частоте 1,5 ГГц. Кривая зависимости напряжения от частоты для обоих ядер перекрывается на частоте 1,5 ГГц. Zen 4c потребляет меньше энергии, несмотря на более высокое зафиксированное напряжение, благодаря более компактной конструкции.

Что касается производительности встроенного графического процессора, то Ryzen 7 7840U обеспечил до 65 % более высокую игровую производительность, чем Ryzen Z1. iGPU Ryzen 7 7840U имеет 12 вычислительных блоков RDNA 3 с максимальной тактовой частотой 2,7 ГГц, тогда как Ryzen Z1 имеет только четыре вычислительных блока RDNA 3 с частотой 2,8 ГГц.

Большее количество информации и диаграмм можно посмотреть по данной ссылке.