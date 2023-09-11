Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
В сети появилось изображение ядра процессора AMD Phoenix 2 с архитектурой Zen 4c
Кроме того новые ядра Zen 4c в составе процессоров AMD Ryzen Z1 были протестированы в сравнении с ядрами Zen 4 из Ryzen 7 7840U с интересным итоговым результатом

реклама

 Архитектура Zen 4 является основой одних из лучших процессоров на рынке. Поэтому неудивительно, что AMD разработала её вариацию Zen 4c для будущих мобильных процессоров Phoenix 2. Инсайдер Дэвид Хуанг (David Huang) поделился интересной информацией о разнице между ядрами Zen 4 и Zen 4c в Phoenix 2.

 Процессоры Phoenix 2 планировалось выпустить в этом году, но до сих пор они не появились в ноутбуках. Однако похоже, что Phoenix 2 уже являются реальностью, но в виде чипов AMD Ryzen Z1, которые лежат в основе портативных игровых консолей, таких как ROG Ally. Утилита HWiNFO подтверждает, что Ryzen Z1 под кодовым названием Phoenix2 имеет степпинг PHX2-A0. Он отличается от AMD Ryzen 7040U (Phoenix) со степпингом PHX-A1, и по слухам Ryzen Z1 является клоном Ryzen 5 7540U.

реклама

 Phoenix 2 является первой попыткой AMD создать гибридные чипы. Однако подход компании немного отличается от подхода Intel. Например, Intel использует две совершенно разные архитектуры для ядер P и E в своих гибридных чипах, таких как Alder Lake (Golden Cove, Gracemont) и Raptor Lake (Raptor Cove, Gracemont). В то же время AMD использует ту же архитектуру Zen 4 в Phoenix 2. Преимущество заключается в том, что E-ядра AMD поддерживают одновременную многопоточность, тогда как E-ядра Intel лишены Hyper-Threading. В случае AMD ядра Zen 4c почти идентичны Zen 4, за исключением того, что первые на 35,4% меньше.

 Ryzen Z1 - шестиядерный процессор с 12 потоками. 7-нм чип имеет два ядра Zen 4 и четыре ядра Zen 4c, которые обеспечивают максимальную тактовую частоту до 4,9 ГГц и 3,5 ГГц. Инсайдер использовал для тестирования портативный компьютер с процессором Ryzen Z1, но не уточнил конкретную модель. Устройство с Ryzen Z1 имело 16 ГБ памяти LPDDR5X-7500 и работало в режимах 15 Вт и 30 Вт.

 Хуанг сравнил карманный компьютер с Ryzen Z1 с ноутбуком HP Elitebook 835 G10 на базе Ryzen 7 7840U. Ryzen 7 7840U — это восьмиъядерный процессор с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Ноутбук имеет 32 ГБ памяти LPDDR5-6400, поэтому Ryzen 7 7840U имел доступ к большему объему памяти, хотя и на меньшей скорости. Хуанг подчеркнул, что HP Elitebook 835 G10 имеет постоянный предел мощности в 25 Вт, который пользователь не может изменить. Это следует учитывать при сравнении диаграмм двух устройств с разными пределами мощности.

 Что касается производительности, то ядра Zen 4 были на 30 % быстрее, чем Zen 4c, в однопоточном тесте SPECint. При фиксировании тактовой частоты 3,2 ГГц производительность ядер Zen 4 и Zen 4c была идентична. Тест подтверждает, что они архитектурно одинаковы.

 Если посмотреть на общую производительность в Cinebench R23, то разница между режимами Ryzen Z1 15 Вт и 30 Вт составила 29,8%. Несмотря на это, Ryzen 7 7840U по-прежнему оставался более быстрым чипом. Ryzen 7 7840U превзошел Ryzen Z1 при 15 Вт и 30 Вт на 53,5% и 18,2% соответственно.

 Zen 4c требуется более высокое напряжение, чтобы достичь тех же тактовых частот, что и Zen 4. Диаграммы VID показали, что Zen 4 достигает Vmin (минимального напряжения, которое требуется процессору для рабочей нагрузки на определенной частоте) на уровне 2,3. ГГц. Zen 4c достигает Vmin уже на частоте 1,5 ГГц. Кривая зависимости напряжения от частоты для обоих ядер перекрывается на частоте 1,5 ГГц. Zen 4c потребляет меньше энергии, несмотря на более высокое зафиксированное напряжение, благодаря более компактной конструкции.

 Что касается производительности встроенного графического процессора, то Ryzen 7 7840U обеспечил до 65 % более высокую игровую производительность, чем Ryzen Z1. iGPU Ryzen 7 7840U имеет 12 вычислительных блоков RDNA 3 с максимальной тактовой частотой 2,7 ГГц, тогда как Ryzen Z1 имеет только четыре вычислительных блока RDNA 3 с частотой 2,8 ГГц.

 Большее количество информации и диаграмм можно посмотреть по данной ссылке.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #процессоры amd #zen 4 #amd phoenix #ryzen 7 7840u #zen 4c #ryzen z1 #amd phoenix 2 #ryzen 5 7540u
Источник: tomshardware.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD Radeon RX 7900 XTX стала дешевле RTX 4070 Ti
Флагманский игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D появился в магазинах РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
18
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
13
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
11
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
Польский полковник: солдаты Украины попали в ловушку, став зависимыми от Илона Маска
+
Добровольца из Шотландии, перешедшего на службу в ВСУ, нашли в реке со связанными за спиной руками
+
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
Рогов: На британские ОБТ объявлена охота - Второй танк Challenger подбит с одного выстрела "Корнета"
1
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Киберпанк-боевик Ghostrunner разошёлся 2,5-миллионным тиражом
+
Корабль Virgin Galactic с космическими туристами успешно совершил суборбитальный полет
+
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3
Die Welt: над немецкой промышленностью сгущаются тучи, а пережить зиму без потерь не удастся
+
Илон Маск рассказал, почему Starlink для ВСУ не включили в Крыму
+
Samsung Galaxy S24 Ultra может получить камеру телефото 48 Мп вместо 50 Мп
+
Hill: Белый дом в 2021 году отругал Хиллари Клинтон из-за просьбы к Зеленскому
1
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
1
Центр обновления Windows больше не будет выполнять некоторые обновления
+

Популярные статьи

Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
121
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
48
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
24
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
15
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
20
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
4
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
5
Обзор игры State of Decay Breakdown
+
Humble Choice сентябрь 2023 - 8 игр за 1200 рублей
25
На фоне потенциального визита Ким Чен Ына в Москву, рассуждаем чем КНДР может помочь на СВО
1

Сейчас обсуждают

dagnoparte
01:39
Зачем ему на свободу? Там в колонии ему безопасно, а на свободе его американские "друзья" его же и грохнуть могут!
Навальный может выйти на свободу в результате обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном
Вассисуалий Лоханкин
01:13
Внизу коптильня для рыбы?
5800x3d просто имба для дешман-обвеса в отличие от печек Intel
Показывал 3_14sUn
01:10
А почему "возобновят", а не "возобновили и уже выпустили"?
В России возобновят производство танков Т-80
dempsey
01:01
"а тот который 3610 оборотов в минуту набрал вообще высокоскоростной, оон начинает значительно шуметь только начиная от 4000-5000 оборотов в минуту, его предел примерно 8000 оборотов в минуту" C носта...
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
LastAtlant
00:59
Почему я плачу кровью... Если хочешь сделать по человечески, купи в леруа уголки люминия, смотри как братья азиаты могут https://m.youtube.com/watch?v=KG9aPo7AxCY&list=WL&index=56&t=265s&pp=gAQBiAQB
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
Шамиль Джанболатов
00:46
Так и есть
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Шамиль Джанболатов
00:45
Что там, Пригожин больше не платит, и работаешь бесплатно?
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
Шамиль Джанболатов
00:44
Взаимно
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
Шамиль Джанболатов
00:44
А где угрозы от официальных лиц Запада или Украины были до того как РФ начала СВО?
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
RandomXP
00:43
На Xeon E5-2690 V4 (14 ядер, 35мб кэша, 3.2ГГц в бусте) + RX 5700XT на высоких настройках 53-58 FPS на 1080р без FSR Из опций графики отключил только размытие - оно мне в принципе не нравится, а ресур...
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем