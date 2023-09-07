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3-нм чипсет Mediatek Dimensity 9400 поступил в производство
Первые устройства на его основе должны появиться во второй половине 2024 года

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 Поскольку практически подтверждено, что чипсет Snapdragon 8 Gen 3 будет производиться на базе техпроцесса TSMC N4, было немало споров о том, какие нормы производства будет использовать Qualcomm для Snapdragon 8 Gen 4. Другое дело, его непосредственный конкурент, MediaTek Dimensity 9400, о котором не так много говорилось. Известнейший инсайдер Digital Chat Station и сама MediaTek теперь дали возможность получить хорошее представление о том, чего ожидать от флагманской системе на чипе 2024 года.

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 В пресс-релизе MediaTek подтвердила, что её первый 3-нм чип будет производиться на линиях TSMC. Чип следующего поколения работает на 18 % быстрее и на 32 % более энергоэффективен. Плотность логики также выросла на 60%. Хотя точный техпроцесс модели не указан, можно разумно предположить, что это N3E, поскольку Apple зарезервировала большую часть мощностей N3B.

 Digital Chat Station добавляет, что речь идет о чипе Dimensity 9400, поскольку Dimensity 9300 предположительно уже поступил в массовое производство на техпроцессе N4P TSMC. Недавние слухи предполагают, что Dimensity 9300 может иметь четыре ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720, и Dimensity 9400 может последовать этому примеру.

 Источник добавляет, что Snapdragon 8 Gen 4 с шестью ядрами Nuvia Phoenix L и двумя ядрами Phoenix M также производится на техпроцессе N3E. Это противоречит более раннему сообщению, в котором говорилось, что Qualcomm рассмотрит для производства техпроцесс 3GAP от Samsung Foundry для своих чипсетов. С другой стороны, два производителя также могут быть использованы, учитывая ограничения мощностей TSMC.

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#qualcomm #mediatek #snapdragon 8 gen 3 #dimensity 9300 #snapdragon 8 gen 4 #dimensity 9400
Источник: notebookcheck.net
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